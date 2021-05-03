BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
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BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük mermer rezervine sahip olan Marmara Adası'nda, yılda yaklaşık 600 bin ton çıkartılan blok mermerler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, İtalya ve Çin başta olmak üzere 4 kıtada 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en büyük mermer rezervine sahip olan Marmara Adası'nda, yılda yaklaşık 600 bin ton çıkartılan blok mermerler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, İtalya ve Çin başta olmak üzere 4 kıtada 15 ülkeye ihraç ediliyor. Mermer ocaklarından elde edilen 400 bin ton kırık mermer parçaları ise toz haline getirilerek, ilaç sanayiinden tavuk yemine kadar kullanılıyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, yaklaşık 3 bin yıldır çıkartılan mermerler büyük ilgi görüyor. Adadan her yıl çıkartılan 600 bin ton blok mermer ile 400 bin ton kırık mermer parçası elde ediliyor. Mermerler, 4 kıtada, aralarında ABD'nin de olduğu bir çok ülkeye ihraç ediliyor. İtalya'dan sonra en büyük mermer rezervinin, Marmara ilçesindeki Saraylar mevkisinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 'Adamızda bulunan mermerler, dünya rezervinin yüzde 15'ini karşılıyor. İç piyasanın yanı sıra bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. En büyük müşterimiz Suriye'ydi. İç savaş olmasaydı, ihracat rakamları yüzde 25 daha fazla olurdu. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, ve Çin ile İtalya'ya dahi mermer satıyoruz. Çin, ürünün değerine göre fiyat veren tek ülke" dedi.

Ayasofya Camii'nin bütün taban döşemelerinin yanı sıra, Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıllık yapılarda, Vatikan'da ve dünyanın farklı noktalarında bulunan birçok eserde Marmara mermerine rastlamanın mümkün olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Aksoy, mermer üretiminin yapıldığı 3 bin yıllık süre içersinde, mevcut rezervin sadece yüzde 10'unu çıkardıklarını sözlerine ekledi.

'160 FARKLI SEKTÖRDE KULLANILIYOR'

Marmara Mermerciler Madeciler ve İşadamları Derneği Başkanı Recep Ali Ayaz, sektörde bin kişinin çalıştığını açıkladı. Blok üretimi sırada oluşan mermer parçalarının da büyük ilgi gördüğünü açıklayan Ayaz, "Mermer bloklarından kopan parçaları, sistemden geçiriyoruz. Elde edilen malzemeleri dolgu sahasının yanı sıra, diş macunu, tavuk yemi, boya, plastik, kağıt üretimi ve terlik yapımı gibi 160 ayrı sektörde kullanıyoruz " şeklinde konuştu.

BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
BALIKESİR SARAYLAR'DA ÇIKARTILAN MERMER, 4 KITADA 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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