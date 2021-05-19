Balıkesir'in ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Bigadiç, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir'in Bigadiç, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Feyzullah Demirtaş'ın hazır bulunduğu tören, folklor ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konvoyda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşları selamladı.

Edremit

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü Fethi Bilge'nin konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger ile vatandaşlar katıldı.

Manyas

Manyas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manyas Gençlik Merkezi Başkanı Fatih Özel konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması ve fotoğraf çekiminin ardından tören tamamlandı.

Törene, Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar ile ilçe protokolü ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Ayvalık

Ayvalık'ta, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Balkan'ın günün anlam ve önemine ilişkinkonuşma yapması ve şiirler okunmasıyla sona erdi.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar ile vatandaşlar katıldı.

Bigadiç

Bigadiç'te ilçe yöneticilerinin de katıldığı program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Şen Yavuz konuşma yaptı.

Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Şayık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Şen Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen