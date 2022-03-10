Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı - Haberler

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Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı

BALIKESİR'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak da "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

KARLI ZEMİNE 'TATİL' İSTİYORUZ YAZDILAR

Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.


Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Hasan Şıldak, Balıkesir, kar, Güncel, Haberler

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