Balıkesir'de kürsüye çıkan Edirneli minik pehlivan, mahallesinde davul zurnayla karşılandı
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Balıkesir'de kürsüye çıkan Edirneli minik pehlivan, mahallesinde davul zurnayla karşılandı

Balıkesir'de kürsüye çıkan Edirneli minik pehlivan, mahallesinde davul zurnayla karşılandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boyunda ikinci olarak bir üst boya yükselmeye hak kazanan Edirneli pehlivan Aydın Can Gümüşdağ, yaşadığı mahallede davul zurnayla karşılandı.

Balıkesir'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boyunda ikinci olarak bir üst boya yükselmeye hak kazanan Edirneli pehlivan Aydın Can Gümüşdağ, yaşadığı mahallede davul zurnayla karşılandı.

Edirne Şahi Spor Kulübü adına güreşen 12 yaşındaki Gümüşdağ, 6-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen güreşlerde, minik 1 boyu final müsabakasında rakibine yenilerek ikinci olmasına rağmen minik 2 boyuna yükseldi.

Güreşlerde Edirne'den kürsüye çıkan tek pehlivan olan Gümüşdağ'ın bu başarısı, mahallesinde coşkuyla karşılandı.

Babasıyla mahalleye gelişinde davul zurnayla karşılanan Gümüşdağ, daha sonra Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen'in otomobiliyle mahalleliyi selamlayarak evine gitti.

Gümüşdağ, evinin bulunduğu sokakta ailesi ve komşuları tarafından coşkuyla karşılandı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen mahalleli, genç pehlivanı tebrik etti. Kulüp Başkanı Delen, Gümüşdağ'a çeyrek altın hediye etti.

Delen, gazetecilere, Kurtdereli Güreşleri'nin Türkiye'deki büyük güreş organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Bu güreşlere katılmanın pehlivanlar için prestij olduğunu belirten Delen, "Edirne'mizden de pehlivanlarımız gitmişti. Aydın Can Gümüşdağ minik 1 boyunda finale yükseldi ve ikinci oldu. Hepimiz gururlandık Edirne'ye madalya getirdi." dedi.

Delen, Aydın Can'ın ağabeyi Bayram Gümüşdağ'ın da Kırkpınar'da teşvik -2 boyunda şampiyon olarak Tedaş Spor Kulübü'ne transfer olduğunu, artık Ankara adına güreşeceğini ifade etti.

Aydın Can'dan yeni başarılar beklediklerini belirten Delen, "İnşallah bundan sonra da dereceleri devam edecek. Altyapıdan pehlivanlarımız geliyor. Şampiyon sıkıntımız yok. Dereceleri getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Aydın Can Gümüşdağ da ağabeyinin Kırkpınar'daki başarısı sonrası hırslandığını, hedefinin gelecek yıl Kırkpınar'da minik 2 boyunda birincilik olduğunu belirtti.

Yağlı güreşe gönül veren baba Aydın Gümüşdağ da oğullarının başarılarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gümüşdağ, "Büyük oğlum Bayram, Kırkpınar birincisi oldu. Şimdi milli takımda. Küçük oğlum da Balıkesir'de final yaptı. Ben de gençliğimde büyük orta boya kadar güreştim. Çok gururluyum. Allah sırtlarını yere getirmesin. Küçük oğlumu da ağabeyi gibi milli takımda görmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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