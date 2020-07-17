Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması sevinci
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Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması sevinci

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili İstanbul'un Fethi'nin komutanlarından Zağnos Paşa'nın adını taşıyan Cami önünde basın açıklaması yaptı.

Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması sevinci
17.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:18

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili İstanbul'un Fethi'nin komutanlarından Zağnos Paşa'nın adını taşıyan Cami önünde basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Ayasofya'nın ibadete tekrar açılmasıyla ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde Ayasofya'nın cami olması için tüm Müslümanlara mesuliyet yüklediğini hatırlatarak, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının AK Parti'ye nasip olduğunu vurguladı. Zağnos Paşa Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkan Vekili Muhittin Diker ile çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılması AK Parti'ye nasip oldu"

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada anlamlı bir heyecanı, tarihi bir anın coşkusunu yaşamak ve sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet Han'ın 1453 yılında vakfettiği ve vasiyeti doğrultusunda cami olarak mü'minlerin mabedi olan İstanbul'un nazar boncuğu, fethin sembolü Ayasofya Cami 1934 yılında müzeye dönüştürülmesiyle ibadete kapatılmış ve o tarihten bu yana Müslümanlar tarafından tekrar ibadete açılacağı gün hasretle beklenmişti. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok açık bir şekilde vakfiyesinde naklettiği gibi; "Benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştürürse, vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tevdil ederse, onu iptal veya tadile koşarsa en büyük haramı işlemiş ve günahları kazanmış olur. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse Allah'ın, Peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların olsun" diyerek tüm Müslümanlara bir mesuliyet yüklemiştir. Şükürler olsun ki ecdadın vasiyetindeki bu yükü kaldırmak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AK Parti'ye nasip olmuştur. Ayasofya hasretimiz geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açıldığı ve Müslümanların secdeleriyle nurlanacağını müjdelemesiyle sona erdi" diye konuştu.

"Ayasofya Müslümanların mabedidir"

Ayasofya Camisi'nin bir müze değil Müslümanların mabedi olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Artık Ayasofya Cami bir müze değil Müslümanların mabedidir. Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine getirilmiştir. Ayasofya ile vuslatımız dünyanın dört bir köşesindeki Müslümanların dirilişine, yükselişine vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve hepimizi heyecanlandıran konuşmasında ifade ettiği gibi Ayasofya Camisi'nin dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya Camisi'nin dirilişi Müslümanların üzerindeki ölü toprağını atmasının, Fetret Devri'nden çıkışının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil dünyanın tüm mazlumlarının, mağdurlarının, ezilmişlerinin ve sömürülmüşlerinin sesi olacaktır. Yani Ayasofya sadece Ayasofya değildir. İnanıyorum ki Ayasofya'nın cami olması Fatih Sultan Mehmet Han'ın Veziri, Balıkesir'in manevi şahsiyeti, Peygamberimizin ne güzel ordu diyerek övgüsüne mazhar olan ordunun komutanlarından, Paşa Dedemiz Zağnos Paşa'nın da ruhunu şad etmiştir. Danıştay'ın almış olduğu karar sonrasında gereğini derhal yerine getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kararın ülkemize, milletimize ve tüm ümmete hayırlar getirmesini, hepimizin Ayasofya Camisi'ne yakışan bir kardeşliğe vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından mehter takımının konseri izlenirken, üç ayrı noktada lokma ve pilav hayrı düzenlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

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