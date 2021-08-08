Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! İlk incelemede 40 metrelik fren izine rastlandı

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de yoldan çıkarak takla atması sonucu son gelen bilgilere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Katliam gibi kazada ortaya çıkan bir detay ise kan dondurdu. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde otobüsün yaklaşık 40 metrelik fren izine rastlanırken, Balıkesir Valisi Şıldak kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti.