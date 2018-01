Balıkesir CHP'de Kongreye Doğru

CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın 7 Ocak Pazar günü yapılacak olağan kongresinde mevcut İl Başkanı Ender Biçki ve CHP'li Büyükşehir Meclis üyesi Serkan Sarı delegelerin karşısına çıkacak. Her iki il başkan adayıda kendisinin kazanacağını öne sürerek son değerlendirmelerini İHA muhabirine yaptılar.



CHP Balıkesir il teşkilatının 7 Ocak Pazar günü yapılacak olağan kongresinde mevcut İl Başkanı Ender Biçki ve CHP'li Büyükşehir Meclis üyesi Serkan Sarı yarışacak. 637 delegenin oy kullanacağı seçimde her iki adayda oldukça iddialı. CHP Balıkesir İl Başkan adayı ve mevcut başkan Ender Biçki 7 Ocak Pazar günü CHP İl kongresinin büyük bir şölen havasında gerçekleştirileceğini ifade ederek"Balıkesir CHP tarihinin önemli kongrelerinden biri olacak ben böyle düşünüyorum. Çünkü bu kongreden çıkacak il başkanı ve il yönetimi Balıkesir'i 2019 yerel ve ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak. Yapmış olduğum ziyaretlerde gördüğüm şudur örgütüne emek verenlere, çilesini çekenlere, örgütünden gelenlere sahip çıkıyor bunu bizzat ilçe ziyaretlerinde gördüm ve bundan da büyük memnuniyet duydum. CHP'liler partide verilen emeğe sahip çıkıyor. Zaten CHP'nin temel ilkelerinden sosyal demokrat, bir parti demokratik sol bir parti olduğundan temel ilkerlinden biride partide verilen emeğe saygı duymaktır. Emek en yüce değerdir diye bunu sloganlaştırmıştır. Bu açıdan Pazar günü yapılacak olan kongrede delegelerimizin sağ duyulu hareket ederek CHP'yi 2019 hedefine götürecek il başkanı ve il yönetimi olarak bize tekrar yetki verecektir diye düşünüyorum. 2 yıldan bu güne kadar 2019 hedefine dönük yaptığımız önemli çalışmalar var. Ekip arkadaşlarımla birlikte Olağan üstü gayretlerimiz var. B u gayretlerin örgütte karşılık bulacağını düşünüyorum. Pazar günü CHP'yi 2019 hedefine taşıyacak ekibin biz olacağına inanıyorum"dedi.



CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan Sarı ise ilçe kongrelerini bitirdiklerini ve il kongresi için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek "Üyelerimizin bize karşı olan tutum ve davranışları çok içten ve samimi buda bizi mutlu ediyor. CHP'ye bu güne kadar yapılmış olan hizmetlere ve emek vermiş olan herkese emeğine saygılıyız bizde bunun üzerine bir şeyler koyabilme adına yola çıktık. Biz yerelde ve Türkiye genelinde iktidarı kazanacağımızı biliyoruz. Kadromuz ve ekibimizde ki arkadaşlarımızla birlikte yola çıkarken sloganımız 'Biz varız, birlikte yaparız' diye başladık. Burada vurgulamak istediğimiz CHP için siyaset yapan herkesle beraber omuz omuza mücadele edeceğim. Halkımızın sorunlarına sıkıntılarına çözüm bulabileceğimizi ve bu anlamda da yerel seçimlerde de iktidara çıkacağımızı ve kucaklayacağımızı biliyoruz. Bu nedenle yola çıktık ve hazırız. 7 Ocak tarihinde yapılacak seçimde, 8 Ocak sabahı iktidara koşan bir yönetim olarak göreve geleceğiz. Bu inançlada 2 yıllık hazırlık süreci içerisindeydik böyle bir kadroyuz. Geniş katılımcı çoğulcu bir siyaset ortaya koyacağız. CHP içerisinde karşı tarafı olmayan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacak bir il yönetimi anlayışı olacak. Serkan Sarı görev süresi boyunca her hangibir makama aday olmayacak. Serkan Sarı il başkanı olarak CHP'nin her bir üyesiyle görev süresi sonuna kadar mücadele edecek. Balıkesir'de 20 ilçeyi ve beraberinde de Büyükşehir'i alacak etkin dinamik, coşkulu, donanımlı bir kadroyla il kongresinde adayların karşına çıkacağız. Görüyoruz ki üyelerimizin yoğun ilgisi ve desteği var. Bu kongrede bu destekle bizde ipi göğüsleyerek 2019 seçimlerinde CHP'yi iktidar yapmak"şeklinde konuştu. - BALIKESİR