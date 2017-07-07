Balıkesir Çanakkale Kahramanının Köyünde Su Sorunu Yaşanıyor

Balıkesir'in Havran İlçesi'ne bağlı kırsal Koca Seyit Mahallesi'nde kaynak sorunu yüzünden başlayan susuzluk, yaz aylarında halkı isyan noktasına getirdi. Çanakkale kahramanlarından Koca Seyit'in doğup büyüdüğü ve adının verildiği kırsal mahallede yaşayan kadınlar, çamaşırlarını bir hayırseverin yaptırdığı mahalle çeşmesinde yıkarken; yemek yapacak ya da evde yıkanacak su bulmakta bile zorlandığını belirten halk, yetkililerden çözüm istedi.



Havran ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Koca Seyit Mahallesi'nin muhtarı Fahrettin Karaman, iki yıldır susuzluk çektiklerini belirtti. Taşıma suyla sorunu çözemediklerini, iki günde bir 15-20 dakika çeşmelerden su aktığını belirten Karaman, "Bizim eskiden de su sıkıntımız vardı. Ama iki yıldır yaşanan sıkıntı iyice arttı. Su temin ettiğimiz kaynaklarda sorun çıktı ve bu kaynaklar kapatıldı. Nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu da katlanarak büyüdü ve yetmemeye başladı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) kuyu açma çalışmalarına başladı, boruları getirdi, bekliyoruz. Geçen sene yaz aylarından beri köyümüze tankerlerle su taşınıyor. Tankerlerle su depoya basılıyor ve iki günde 15-20 dakika su veriliyor. Depoya basılan su yetmiyor. Elektrik bağlanıp yolun kazılacağını, boruların döşeneceğini söylediler. Vali Ersin Yazıcı'ya da sorunumuzu ilettik. Su gelecek deniyor. Ama bu yaz da susuz geçeceğe benziyor" dedi.



CHP'Lİ SARI KOCA SEYİT'TE



Koca Seyit'e Havran ilçe teşkilatı üyeleriyle giden ve vatandaşları dinleyen CHP Balıkesir Büyükşehir Meclis üyesi Serkan Sarı, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı. 21'inci yüzyılda insanların çeşmeden eve su taşımasının kabul edilemeyeceğini belirten Sarı, "Balıkesir 3 yıl önce büyükşehir oldu. Koca Seyit köyden mahalleye dönüştü. Köyün elindeki bütün mülkiyetlerin hepsi Büyükşehir'e geçti. Bütün vergileriniz iki katına çıktı. Kapıların hepsinin önüne birer su saati takıldı. Biz şimdi mahalleden farklı mıyız? Değiliz. Bunun için de mahalleden farklı bir hizmet almamız uygun mu? Değil. BASKİ kuruldu ancak Koca Seyit'in mahallesinde bile su gibi elzem bir sorunun bir türlü çözümlenmediğini görüyoruz. Seyit Onbaşı gibi bir kahramanın köyünde bu sorunun yaşanması düşündürücüdür. 2017 yılında bu çileyi Seyit Onbaşı'nın köylüsüne çektirmek yöneticilerimize yakışıyor mu? Bu mağduriyeti kabul etmemiz mümkün değildir. Biz birçok yerde Koca Seyit'ten gururla bahsediyoruz. Koca Seyit'e göstereceğimiz saygı, onun adını bir kavşağa koyacağımız tabela ile değil onun doğup büyüdüğü köyüne, toprağına, atasına, dedesine göstereceğimiz saygı ile olur. Bu sorunun takipçisiyiz. Sizlerle beraber bu sıkıntıların çözümü için uğraşacağız" dedi.



BASKİ'YE GÖRE SORUN 1 AYDA ÇÖZÜLECEK



Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Serkan Sarı'nın incelemeleri sırasında Koca Seyit'e gelen ve köy kahvesinde halka bilgi veren BASKİ Havran Bölge Şefi İbrahim Başabakar, su sorununun bir ay içinde giderileceğini söyledi. Boruların geldiğini, çalışmaların başladığını belirten Başabakar, "Köye 4-5 kaynaktan su geliyordu. Köylüler hepsi imece usulüyle suyu getirdiler. Ama bilindiği gibi numune olayı var. Buraya gelen iki kaynağı devreden çıkardık, çünkü gelen su sağlıksızdı. Bir suyun numunesi bozuksa bu iptaldir. Şimdi sizin köye de sondaj yaptık, numuneyi aldık. Su bozuk çıktı, o sondajı kapatıyoruz. İnşallah bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz. Bir ay sonra burada oturup, güle oynaya çayımızı içeceğiz" dedi. CHP'li Sarı, BASKİ yetkilisi Başabakar'ın açıklaması sonrası "Üç yıldan beri çözülmemiş olanı, inşallah bugün aldığımız sözle bir ay içinde çözeceğiz. Biz arzu ederdik ki bu konu buraya gelmesin. BASKİ'nin planlamalarını hızlı bir şekilde yapıp, herkese hizmeti adil, hakkaniyetli bir biçimde ulaştırması gerekiyor" dedi.



HALK NE DİYOR?



Koca Seyit Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Atacan ise, "Su sorunumuz var. Ben 80 yaşındayım ve el arabasıyla yarım saatlik yoldan evime su getiriyorum. Koca Seyit köyü olarak zamanın gerisinde kaldık biz. Çevremizdeki köylerde yaşanmayan su sıkıntısını biz çekiyoruz" dedi.



Rukiye Atacan, "Ben 80 yaşındayım. Köyümüzde bu kadar su sıkıntısının yaşandığını bugüne kadar hiç görmedim. Köyümüzdeki kadınlar, genç kızlar ve çocuklar evlerinde kullandıkları suyu köyün girişindeki bu çeşmeden karşılıyor. Biz evde bulaşığımızı, çamaşırımızı yıkayamıyoruz. BASKİ gelmeden önce suyumuz vardı. Ama şimdi yok" diye konuştu.



Ali Dalmaz ise "BASKİ'nin bu konuda bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Ama bir ay sonra ama iki ay sonra bize su gelecek bunu biliyoruz. Ama bugünlerde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ben iki günden beri su alamıyorum. Şu anda geldiğimiz noktada hayvanlarımıza verdiğimiz suyu kendimiz de kullanıyoruz. Bu reva mı Koca Seyit köyüne? Doğu'da bile mezralarda su sorunu kalmadı" dedi.