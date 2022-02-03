Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Kocaavşar'daki patlamadan zarar gören vatandaşlara yardım eli
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada evleri zarar gören Eroğul ailesinin evinin yenilenmesine başlanarak, motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence yeni motosiklet alındı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada evleri zarar gören Eroğul ailesinin evinin yenilenmesine başlanarak, motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence yeni motosiklet alındı.
Kocaavşar Mahallesi'nde Celal Eroğul'a ait evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, olayda yaralanan Celal Eroğul'un eşi Refiye Eroğul ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Patlamada çevredeki 10 binada hasar oluşmuştu.
Yılmaz, evi zarar gören vatandaşları ziyaret ederek zararlarının Büyükşehir Belediyesi olarak karşılanacağını söylemişti. Kısa sürede enkazı kaldırılan evin tamiratına başlayan ekipler, kullanılamaz hale gelen eşyaları yeniledi.
Evi baştan aşağıya yenileyen ekipler, aynı olayda motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar'a söz verildiği gibi yeni motosikletini teslim etti.
Ekipler, enkazı kaldırılan diğer evin ise inşaatına başladı.