Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim

2020 yılının merakla beklenen oyunlarından olan Baldur's Gate 3 geri sayımı için çok az zaman kaldı. Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar?

RPG severleri heyecanlandıracak oyunlar arasında olan Baldur's Gate serisinin üçüncü oyunu olan Baldur's Gate 3 erken erişim için ulaşılabilir oldu.

Ünlü rol yapma oyunu Baldur's Gate, serinin 3. versiyonu ile geliyor. Oyun Unutulmuş Diyarlar kurgusunda bulunan Faerun kıtasında geçmektedir. Geliştirici Larian Studios tarafından tanıtılan Baldur's Gate erken erişim tarihi canlı yayında duyurulmuştu.

BALDUR'S GATE 3

Baldur's Gate'in ilk iki oyunu, Bioware tarafından geliştirilmiştir. Son oyun ise Larian Studios tarafından geliştirilmiştir. Yapımcısının değişmesi sebebiyle oyunun severleri endişeli olsa da erken erişiminde fazlasıyla beğeni topladı. Erken erişime açılan oyunun 1 yıl boyunca erken erişime açık olması bekleniyor.

Baldur's Gate içerisinde H.P. LOvercraft'ın ahtapot kafalı kötü canavarları, RPG dünyasının popüler varlıklarından olan ejderhaları ve Ork'ları buluştu. Popüler içerikleri birleştirmeyi başaran oyunda ekip birçok maceranın ortasında yer alıyor.

BALDUR'S GATE 3 FİYATI NE KADAR?

Steam ve GOG üzerinen satın alınabilen oyunun ücreti 249 TL'dır.

BALDUR'S GATE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 4770k/ AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ AMD RX580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan