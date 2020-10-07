Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim

07.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:26
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim

2020 yılının merakla beklenen oyunlarından olan Baldur's Gate 3 geri sayımı için çok az zaman kaldı. Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar?

RPG severleri heyecanlandıracak oyunlar arasında olan Baldur's Gate serisinin üçüncü oyunu olan Baldur's Gate 3 erken erişim için ulaşılabilir oldu.

Ünlü rol yapma oyunu Baldur's Gate, serinin 3. versiyonu ile geliyor. Oyun Unutulmuş Diyarlar kurgusunda bulunan Faerun kıtasında geçmektedir. Geliştirici Larian Studios tarafından tanıtılan Baldur's Gate erken erişim tarihi canlı yayında duyurulmuştu.

BALDUR'S GATE 3

Baldur's Gate'in ilk iki oyunu, Bioware tarafından geliştirilmiştir. Son oyun ise Larian Studios tarafından geliştirilmiştir. Yapımcısının değişmesi sebebiyle oyunun severleri endişeli olsa da erken erişiminde fazlasıyla beğeni topladı. Erken erişime açılan oyunun 1 yıl boyunca erken erişime açık olması bekleniyor.

Baldur's Gate içerisinde H.P. LOvercraft'ın ahtapot kafalı kötü canavarları, RPG dünyasının popüler varlıklarından olan ejderhaları ve Ork'ları buluştu. Popüler içerikleri birleştirmeyi başaran oyunda ekip birçok maceranın ortasında yer alıyor.

BALDUR'S GATE 3 FİYATI NE KADAR?

Steam ve GOG üzerinen satın alınabilen oyunun ücreti 249 TL'dır.

BALDUR'S GATE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 4770k/ AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ AMD RX580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlgili Haberler

Xbox Series X, Xbox Series S Türkiye'de ön siparişe açıldı! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar?
Xbox Series X, Xbox Series S Türkiye'de ön siparişe açıldı! Xbox Series X, Xbox Series S fiyatı ne kadar?
Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?
Xbox Series X kolu, Xbox Seris S controller ne kadar? Yeni nesil Xbox kontrolcüsünün fiyatı ne kadar?
Xbox Series X ön siparişi başladı! Xbox Series X Türkiye fiyatı ne kadar?
Xbox Series X ön siparişi başladı! Xbox Series X Türkiye fiyatı ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şehrazat Cem Özer Bergüzar Korel
Spor Babel Tisserand Gökhan Töre Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri 2020 | Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 erken erişim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:26:24. #1.15#
title