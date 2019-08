25.08.2019 10:00

Balat'ta halk mezatına yoğun ilgi

Balat'ın ara sokaklarındaki mezatlarda vatandaşlar esri ürünleri alabilmek için birbiri ile yarışıyor

Gündüz kafe akşam mezat satışı

İSTANBUL - Tarihi dokusu ve antika ürünlerin kolaylıkla bulunabildiği Balat'ın arka sokaklarında mezat satışları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bir çok mekan gündüzleri kafe olarak hizmet verirken akşamları ise mezat satışı için kapılarını açıyor. Vatandaşlar istedikleri eski ürünleri satın almak için en yüksek fiyatı vererek birbirleri ile yarışıyor.

İstanbul'un en eski semtlerinden birisi olan Balat'ın arka sokaklarında her akşam kurulan halk mezatı yoğun ilgi görüyor. Balatta bulunun bir çok mekan gündüzleri kafe olarak hizmet verirken akşamları ise oturma düzeni tamamen değiştirilip mezat satışı için kapılarını açıyor. Eski ve nostaljik ürünleri seven vatandaşlar haftanın her günü Balat'ta yapılan mezatlara yoğun ilgi gösteriyor. Sevdikleri ürünleri almak isteyen vatandaşlar en yüksek fiyatı vermek için birbirleri ile yarışıyorlar.

Ürünler arasında tablodan halıya, daktilodan masaya, gramofondan eski tüplü televizyonlara kadar yüzlerce çeşitte ürün bulabilmek mümkün. Satılan ürünler ise en az 10 Türk Lirası'ndan satışlara başlanıyor. Her bir kişinin elinde tuttuğu ramakları kaldırması ile bu fiyat daha da yukarı doğru çıkıyor. En son en yüksek fiyatı veren kişi ise ürünün sahibi oluyor. Bazı ünlü mezatlara yüzlerce kişi katılırken sokak aralarında yapılan bazı mezatlara ise toplam 30 kişi ile gerçekleştirilebiliyor.

"Biz burada antikacı değiliz"

4 senedir Müzayedelerde satış yapan Faruk Kara, "Buradaki amacımız, insanların hafta içi yaşamış oldukları iş streslerini bir nebze Balat'ta atmalarını amaçlıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri en yoğun olarak sunumlarımızı yapıyoruz. Burada sattığımız ürünleri temin ettiğimiz yerler arasında Feriköy'de antika pazarı var. Diğer bir temin ettiğimiz ürünler ise Fransa, İngiltere'den resmi belgeler ile getirttiğimiz ürünlerimiz var. Pazartesi günleri hariç Balat'ta hafta içi her gezerken mezat satışlarını görebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri saat 5'ten sonra ise daha yoğun satışlarımız gerçekleştiriyoruz. Biz burada antikacı değiliz. Hafta sonu olsun insanlar gelsin, burada güzel şeyler paylaşıp ürünler alsın istiyoruz. Bu duyguları paylaşmak amacındayız. Tabi ki antika ürünlerimiz de var. 150 ve 200 senelik Osmanlı'ya ait ürünlerimiz de var ama onları biz burada sergileyemiyoruz. Bunlar için resmi çalışma belgeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Bu güne kadar sattıkları en pahalı ürünün ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in tablosu olduğunu söyleyen Kara, "Osmanlı döneminde yaşayan Osmanlı Hamdi, ressamlık yapmış paşalardan bir tanesiydi. Onun bir imzası olan ve şu anda piyasada da olmayan resmi yağlı boya tablosunu bulmuştuk. Benim sattığım fiyat 520 bin liraydı" diye konuştu.



"Burası benim hoşuma gitti"

Tarihi dokusu bulunan ve eski ürünlerin kolaylıkla bulunabileceği Balat'ın çok güzel bir semt olduğunu ifade eden Ezgi Atam, "Biz buraya arkadaşlarımızla beraber gezmeye geldik. Buranın atmosferi ve eski havası satılan eski ürünler ilgimi çekti burası bence çok hoş bir semt olduğunu düşünüyorum. Başat'ta arka sokaklarda mezat satışı yapan bir yere girip satışa katıldık. Güzel yerler olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası benim hoşuma gitti" diye konuştu.



"Eski ürünlere ilgim çok"

Eski ürünleri almak için özellikle Balat'ta yapılan mezat satışlarına geldiğini belirten Aslı Yıldız, "Burada yapılan satışlardan ilk önce 20 liraya plaklar aldım. Eski ürünlere ilgim çok olduğu için retro plaklardan aldım. Eski ürünleri almak ve buradaki mezatlara katılmak için geldim. Buraya gelirken özellikle amacım aradığım plakları almaktı. Yapılan mezatta aradığım plakları bularak almış oldum. Az önce kaçırdığım eski süs dönme dolabı da almayı düşünüyorum" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA