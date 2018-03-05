Bakmamak İçin Kafasını Çevirdi! Femen Üyesi Kadından Berlusconi'ye Üstsüz Protesto

İtalya'da seçim heyecanı yaşanırken bir Femen aktivisti eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi oy kullanırken üstsüz eylem yaptı.

"BERLUSCONİ, SÜREN DOLDU"

Berlusconi'nin oy kullandığı sandığa gelen kadın, çıplak göğüslerinin üzerine "Berlusconi, süren doldu" yazarak eski başbakana tepkisini gösterdi.

O TARAFA BAKMADI

Çıplak kadın korumalar eşliğinde dışarıya çıkarılırken, fotoğrafçılar Femen aktivistini çekmek için birbirleriyle yarıştı. Berlusconi'nin çıplak eylemciye bakmamak için kafasını çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda da bir Femen üyesi Papa'nın konuşması önce benzer bir protesto eyleminde bulunmuştu.