Bakmamak İçin Kafasını Çevirdi! Femen Üyesi Kadından Berlusconi'ye Üstsüz Protesto
İtalya seçimleri sırasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin oy kullandığı sandıkta ilginç bir olay yaşandı. Üstsüz bir Femen aktivisti göğüslerine yazdığı yazıyla Berlusconi'yi protesto etti.
İtalya'da seçim heyecanı yaşanırken bir Femen aktivisti eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi oy kullanırken üstsüz eylem yaptı.
"BERLUSCONİ, SÜREN DOLDU"
Berlusconi'nin oy kullandığı sandığa gelen kadın, çıplak göğüslerinin üzerine "Berlusconi, süren doldu" yazarak eski başbakana tepkisini gösterdi.
O TARAFA BAKMADI
Çıplak kadın korumalar eşliğinde dışarıya çıkarılırken, fotoğrafçılar Femen aktivistini çekmek için birbirleriyle yarıştı. Berlusconi'nin çıplak eylemciye bakmamak için kafasını çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda da bir Femen üyesi Papa'nın konuşması önce benzer bir protesto eyleminde bulunmuştu.
YORUMLAR (4)
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bizde olsa direk joplarlardı sonra silivriyeCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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4 yaşında dünyalar tatlısı aras bebeğin ölümüne seyirci kalan sağlık bakanını protesto ediyorum devlet büyükleri her plartformda ülkemizin gücünden bahsedip alakasız ülkelere sırf güçlü görünmek adına milyonlarca lira yardım yaparken kendi ülkemde 4 yaşında hiç bir günahı olmayan bir bebeğin sadece yaşama tutunacağı bir kaç tıbbi alet olmamasından ötürü hayata gözlerini yummasını vicdanım kabul etmiyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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bitiyorum bu femencilereCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İLGİNÇ BİBER GAZI SIKMADILARCevap Yaz 4 Yayından Kaldır