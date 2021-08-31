BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: 02-06 EYLÜL ARASINDA TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ, BASIN AÇIKLAMASI FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTIR
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BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: 02-06 EYLÜL ARASINDA TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ, BASIN AÇIKLAMASI FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTIR

BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: 02-06 EYLÜL ARASINDA TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ, BASIN AÇIKLAMASI FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTIR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi vb. faaliyetlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklandığı açıklandı.

BAKIRKÖY Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi vb. faaliyetlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklandığı açıklandı.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve bazı illegal yapılanmalar tarafından, ilçemizde 05 Eylül 2021 tarihinde toplantı, gösteri yürüyüşü vb. etkinlikler düzenlenmesi için faaliyetler yürütüldüğü anlaşılmıştır. 01 Eylül 2021 Çarşamba günü İlçemizde düzenlenmek istenilen etkinliklere Kaymakamlığımızca izin verileceği, sonraki günlerde bu mahiyette yapılacak herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği bildirilmiş ise de; sosyal medya ve çeşitli iletişim mecralarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylem çağrılarının devam ettiği görülmüştür." denildi.Açıklamanın devamında, "Kanuna aykırı eylem ve faaliyetlerle suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olaylar ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına engel olunarak, huzur ve güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin korunması amaçlarıyla Bakırköy İlçesi genelinde 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi vb. faaliyetler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: 02-06 EYLÜL ARASINDA TOPLANTI, GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ, BASIN AÇIKLAMASI FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTIR - Haberler
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