İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

BAKIRKÖY'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile açılan ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Silah, Polis, Güncel, Haberler

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