Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri
11.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:06

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

Beyoğlu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone ve polis köpeği destekli denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilk olarak, Dolapdere'de taksi ve özel araçlara yönelik drone destekli denetim yaptı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda sürücülere, taksi şöförlerine ve yolculara uyarıda bulundu, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.

Vatandaşlara drone ile maske ve sosyal mesafe uyasında bulunuldu.

Ekipler daha sonra drone ve polis köpekleri eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri burada da maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ilçe tarım ve sağlık müdürlüğü çalışanları ile polis ve zabıta eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

Kaymakam Demirelli ve beraberindekiler, meydandaki işletmeler, restoranlar ve kafeleri ziyaret ederek, içerideki çalışan ve müşterileri Kovid-19'a karşı uyardı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Demirelli, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda denetim yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta da aynı denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Demirelli, "Ekiplerimiz devamlı sahadalar, denetimlerini yapıyorlar. Bugün de biz de eşlik edelim dedik. İşletmelerimize rehberlik etmek ve farkındalığı artırmak için kendilerine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ricacı oluyoruz. Beyoğlu çok önemli ve hareketli bir bölge. Burada çok daha dikkati olmalıyız." diye konuştu.

Demirelli, yaptıkları denetimlerde işletmelerin ve vatandaşların kurallara genellikle riayet ettiklerini gözlemlediklerini aktardı.

Bakırköy

Bakırköy sahil şeridinde gerçekleşen denetimlerde ise vatandaşlar Kovid-19'a karşı uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, yunus polisleri ve drone ekipleri denetim yaptı.

Maskesi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak maske veren ekipler, çimlerde ve sahilde oturanların da sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

"Fiziki mesafeye dikkat edelim"

Maltepe'deki denetimlere ise Kaymakam Meftun Dallı, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri katıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetim sonrası Kaymakam Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta başladıkları denetimlere bu hafta da devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşları, konunun önemi hakkında bilgilendirmek ve duyarlılığı ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Dallı, "Şunu tekrar tekrar ifade ediyoruz, koronavirüs derdinden kurtulmamız önce hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır. Bir kısmımız uyup, bir kısmımız uymadığı zaman uyanların çabaları, gayretleri boşa gidiyor. Onun için buradan bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, lütfen maskelerimizi takalım, fiziki mesafeye dikkat edelim." dedi.

Kapalı ortamlarda uzun süre birlikte olunduğu zaman bulaşma riskinin kat kat arttığına dikkati çeken Dallı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani bilimadamları 20 katına kadar çıktığını söylüyor. Onun için bu hususlara çok dikkat edelim. El yıkama işini sürekli alışkanlık haline getirelim. Bulduğumuz her fırsatta elimizi yıkayalım. Sonbahar yaklaşıyor. Havalar tekrar soğuyacak. Bunun üzerine diğer gribal enfeksiyonlar bindiği zaman daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağız. Hep birlikte dikkat edersek, bir an evvel bundan kurtulur, normal işimize gücümüze döneriz. Ama bir gevşeklik, vurdum duymazlık hali olursa o zaman da bu sıkıntıyı bütün toplum olarak hep birlikte daha uzun bir süre maalesef çekmeye devam edeceğiz. Buna meydan vermeyelim. Lütfen vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyoruz, bu hassasiyeti hep birlikte gösterelim."

Avcılar'da pazar esnafına eldiven uyarısı

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ender Balaban, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile birlikte ilçedeki semt pazarı ile kafeleri denetledi.

Denetimlerde esnafa ve vatandaşa maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Pazar esnafına eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaymakam İnan ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandılması getirildi
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandılması getirildi
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Lale Karabıyık Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Yeşim Salkım Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Robinho Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Bakırköy'de Kovid-19 denetimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 21:06:04. #1.15#
title