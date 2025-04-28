Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı. Peki, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında duyulan patlama sesi nedir?

BAKIRKÖY, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, ZEYTİNBURNU CİVARINDA DUYULAN PATLAMA SESİ NEDİR?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar.

Konu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte o yorumlardan bazıları: