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Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında duyulan patlama sesi nedir?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında duyulan patlama sesi nedir?
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Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar. Peki, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında duyulan patlama sesi nedir?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı. Peki, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında duyulan patlama sesi nedir?

BAKIRKÖY, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, ZEYTİNBURNU CİVARINDA DUYULAN PATLAMA SESİ NEDİR?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar.

Konu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Yaklaşık 30 dakika önce Bakırköy Bahçelievler Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde şiddetli bir gürültü duyuldu. Pek rüzgar uğultusuna benzemiyordu. Sesin kaynağı nedir acaba?"
  • "Az önce Güngören de uğultulu bir ses çıktı. Sanki doğalgaz boşa çıkış yapıyormuş veya bir bina çöküyormuş gibi bir sesti."
  • "Güngören'de çok güçlü bir ses duyuldu. Savaş uçağı gibi bir sesti."
  • Güngören'de garip bir ses gök gürültüsü gibi başladı sonra uçak sesi gibi devam etti. 10 sn. ya da fazla sürdü. Çok kişi duymuş ama kimse ne olduğunu anlayamadı."
  • "Duyduk çok yüksek çocuk uykudan uyandı."
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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