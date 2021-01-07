Baki Ersoy kimdir? Baki Ersoy kaç yaşında, nereli? Baki Ersoy hayatı ve biyografisi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. 2007-2011 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ersoy, 8 Şubat 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı seçilmişti. Peki, Baki Ersoy hayatı ve biyografisi

MHP'li milletvekili Mustafa Baki Ersoy kimdir sorusu gündem oldu. Sosyal medyayı sık sık kullanan milletvekillerinin başında Baki Ersoy yer alıyor. İşte detaylar...

BAKİ ERSOY KİMDİR?

1981 Yozgat doğumludur. Ekonomist; İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas'ta, lise öğrenimini Yozgat'da, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Hukuk Enstitüsünde Özel Hukuk bölümü üzerine yüksek lisans eğitimini bitirdi. Kayseri Üniversitesinde Sağlık Yönetimi üzerine doktora öğrenimi devam ettirmektedir.

Kayseri Milliyetçi Sanayi İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı ve Ersoy Müteahhitlik ve Sivil Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları bünyesinde birim başkanlıkları görevlerinde yer alarak Erciyes Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı yaptı.

2007-2011 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 8 Şubat 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ersoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.