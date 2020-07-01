Bakanlık 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişiklik yaptı
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Bakanlık 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişiklik yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'İzolasyon Odaları' ile 'Güvenli Turizm Sertifikası' alımına ilişkin 2020/6 sıra sayılı 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişiklik yaptı.

Bakanlık 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişiklik yaptı
01.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'İzolasyon Odaları' ile 'Güvenli Turizm Sertifikası' alımına ilişkin 2020/6 sıra sayılı 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişiklik yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınacak önlemlerde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından 12 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/6 sıra sayılı Genelge ile bu Genelgede bazı değişiklikler, 2 Haziran 2020 tarihli ve 2020/9 sıra sayılı Genelgede belirlenmişti. Sürece bağlı karşılaşılan bazı durumlara yönelik olarak uygulamaya yön vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 2020/6 sıra sayılı Genelgenin 'Genel Temizlik ve Bakım' başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere yeni bölümler eklenerek ilgili kurumlara gönderildi.

İzolasyon odalarında ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan misafirin Türkiye sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde Covid-19 teşhisi konulması ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi halinde konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklamasının sağlanacağının altı çizildi. Covid-19 teşhisi konulan misafir ile aynı aileden olan veya birlikte aynı odada kalan kişiler dahil, konaklama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve odalarının dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bilgilendirme ve bildirim yapılacağı bir kez daha hatırlatılarak, bu kapsamda Covid-19 teşhisi konulmuş ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin konaklamasına yönelik;

a) 50 misafir odasına kadar 1 adet,

b) 51-100 misafir odası için 2 adet,

c) 101-150 misafir odası için 3 adet,

ç) 151-200 misafir odası için 4 adet,

d) 201-250 misafir odası için 5 adet,

e) 251-300 misafir odası için 6 adet,

f) 301-350 misafir odası için 7 adet,

g) 351-400 misafir odası için 8 adet,

ğ) 401-450 misafir odası için 9 adet,

h) 500 ve üzeri misafir odası için 10 adet olmak üzere toplam oda kapasitesine uygun sayıda misafir izolasyon odaları düzenleneceği belirtildi.

Misafir izolasyon odalarının diğer misafir odaları ile en az temasta olacak şekilde aynı kat veya aynı blokta düzenlenmiş olması, düzenlendikleri kat veya blokta normal misafir odalarının bulunmaması veya ikişer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fiziksel ayrımının kapı, duvar ve benzeri bir şekilde sağlanması gerektiği bildirildi.

Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlerin konaklama sözleşmelerinde belirtilen süre boyunca odalarından çıkmaksızın sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek, içecek sevisi ve oda temizlik hizmeti almaları sağlanacak. İzolasyona alınmış misafire servis ve kat hizmeti verecek personeller önceden belirlenecek. İzolasyon servis personellerinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanları, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı 'izolasyon personeli protokolü' hazırlanarak ilgili personelin sözleşmeleri yapılacak. Söz konusu personellere ayrı hijyen ve sağlık eğitimi verilerek misafir izolasyonu süresince izolasyon personellerinin mümkünse tesiste konaklaması da sağlanacak. Bu süre boyunca personelin de sık sık sağlık durumları izlenecek. Misafir izolasyon odalarına servis ve kat hizmeti veren personelin maske, koruyucu siperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanması, kıyafetlerini tamamen değiştirmesi veya koruyucu tek kullanımlık kıyafet giymesi ile servis öncesi ve sonrası kişisel hijyen uygulamaları ve her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardan ayrı olarak bertarafı sağlanacak. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları da titizlikle tutulacak. Misafir izolasyon odalarının kullanımdayken havlu, çarşaf gibi tekstil ürünlerinin ve servis bulaşıklarının ayrı toplanması ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanması sağlanacak.

Genel temizlik ve bakım ile personel ve diğer hususlar hakkında 2020/6 sıra sayılı Genelge'nin ilgili hükümleri uygulanacak. Güvenli Turizm Sertifikası, Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunlu tutuldu. Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı alabilmeleri için 15 Temmuz tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarının yerine getirerek, sertifikayı almaları gerekiyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, Türkiye sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde Covid-19 teşhisi konulmuş ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin Genelge'de belirtilen koşullarda konaklama sözleşmeleri süresince konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verileceği açıklandı.

Genelge Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla Sağlık Bakanlığına, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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