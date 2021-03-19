Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde
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Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde

19.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:16
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakan Soylu "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı. - ARTVİN

Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde
Bakanlar Soylu ve Kurum 60 hanenin yandığı Dereiçi köyünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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