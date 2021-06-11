Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz
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Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz

Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tunceli'de katıldığı programda kuraklık sorununa değinerek, "Pandeminin olumsuz şartlarına ilave olarak, bu yıl bir kuraklık problemi yaşıyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tunceli'de katıldığı programda kuraklık sorununa değinerek, "Pandeminin olumsuz şartlarına ilave olarak, bu yıl bir kuraklık problemi yaşıyoruz. Bütün ülkemizde bu kuraklık problemini çok hissederek yaşamaya devam ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tunceli'de 13 milyon lira harcanarak 6 bin 750 metrekare alan üzerine yapılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un yanı sıra, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmazustaoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde etkili olan kuraklığa değinen Bakan Yardımcısı Tunç, suyun verimli kullanılması için çağrıda bulundu. Tunç, "Pandeminin olumsuz şartlarına ilave olarak, bu yıl bir kuraklık problemi yaşıyoruz. Bütün ülkemizde bu kulaklık problemini çok hissederek yaşamaya devam ediyoruz. Her zaman suyun verimli kullanılması, çok önemli bir amacımız ve hedefimizdir. Kuraklık döneminde suyun çok daha verimli kullanılması, bu yıl çok daha üst seviyeye çıkmaktadır. Suyun verimli kullanılması için, bakanlığımız ülke çapında eğitim ve çiftçi bilinçlendirmesine büyük önem vermekte. Bu hususta basınçlı, kontrollü sulama sistemlerinin hayata geçirilmesini, çokça önemsiyoruz. 150 milyon liralık bir kaynağı, suyun kontrollü ve tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlamak için insanımıza sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu biliyorsunuz. Henüz kararnamesi yayınlanmadı. Fakat kuraklıktan etkilenen üreticimize, dekar başına 100 liraya kadar kuraklık zarar tazmini yapılacaktır. Bununla alakalı kararname inşallah yayınlanacak. Hasar oranına göre üreticilerimize sürdürebilir tarımı sağlamak üzere, gerekli destekler yapılacaktır" dedi.'HAYVAN VARLIĞIMIZ ARTTIKÇA DA PROBLEMLER ARTIYOR'Büyükbaş hayvancılığın, ülke genelinde yeterli seviyeye geldiğini belirten Tunç, "Hayvancılık büyüyor, büyüyünce de yayla ihtiyacı doğuyor. 18,2 milyon büyükbaş hayvan varlığımız var. Küçükbaş hayvan da yaklaşık 54 milyon civarında. Küçükbaşta 80 milyonu bulalım diye hedefliyoruz. Bir insan karşılığında bir küçükbaş hayvanımız olsun istiyoruz. Artık siz hayvan sayısını artırdıkça, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne bu hayvanları besleyecek otu temin edemiyoruz. Şu an görüyoruz ki, meralara bu konuda birazcık baskı oluşuyor. Hayvan varlığımız arttıkça da problemler artıyor. Mevcut mera alanlarımız için ıslah projelerimiz var. Tunceli'mizin birçok köyü orman köyüdür. Orman Genel Müdürlüğümüzün bu alanda destek kredileriyle, bir pozitif ayrımcılık yapılacağına dair bölge müdürlüğümüzden gerekli garantiyi aldık. Tunceli'de şu ana kadar 27 milyon liralık yatırım yapılmış ama Tunceli'nin daha çok ihtiyacı var. İnşallah ormancılık yatırımlarını arttıracağız" diye konuştu.Vali Mehmet Ali Özkan ise, Tunceli'nin tarım ve turizmde gelecek aradığını belirterek, şunları söyledi: "Biz Tunceli'yi tarif ederken hep şunu söyleriz; Tunceli, toprakla yoğurulan, toprakla buluşan ve topraktan gelecek arayan bir kent. Biz turizm ile tarımı yan yana yürütmek isteyen, turizm ve tarımda gelecek gören, mümkünse sanayi bizde çok olmasın diyen bir kentiz. Bu vesileyle Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın bize olan katkıları ve destekleri, bizim açımızdan bir yol, bir gelecek ve bir umuttur."Yapılan konuşmaların ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası hizmete açıldı.

 


Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz
Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz
Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz
Bakan Yardımcısı Tunç: Pandemiye ilave olarak bu yıl kuraklık problemi de yaşıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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