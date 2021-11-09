Bakan Yardımcısı Sayan: Veri Geleceğin Yakıtıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Micro Focus Realize Tour" etkinliğinde bilgi teknolojilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Micro Focus tarafından düzenlenen programa online olarak katılan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuşmasına veri konusundan bahsederek başladı. Büyük verinin son yılların en popüler kavramı olduğuna değinen Sayan, "Hemen her konferansta konuşulan, hakkında makaleler yazılan bu konuya ilgi acaba sadece sözlerde mi kalıyor? Toplanan verilerin ne kadarı etkili bir şekilde kullanabiliyor? ya da asıl soru şu olmalı 'veri analitiğini kullanmakta ne kadar başarılıyız? ' Önemli olan büyük veriden analitik sonuçlar çıkarmak, katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürebilmek ve süreçlerde verimlilik ve çeviklik sağlamak. Veri bu günün ve geleceğin adeta "yakıtı" konumunda. 2017' den itibaren dünyadaki en değerli kaynak artık petrol değil, veri oldu. Bizler de bu yeni düzeni iyi anlayıp ülkemiz yararına çalışma fırsatlarını hep birlikte işbirliği içinde üretmeliyiz" dedi.

Yeni teknolojilerin yeni yaklaşımları da beraberinde getirdiğini ifade eden Sayan, "Bunlardan biri bizim de gündemimizde olan 5G ve ötesi teknolojiler. Bu teknolojilerin ülkemizde sunulmaya başlaması ve yaygınlaşmasıyla, daha yüksek hız ve kapasite ile birlikte, pek çok alanda dijitalleşmenin imkanlarından faydalanmak mümkün olacak. Kısacası günümüzde adeta sınırsız miktarlarda ve alabildiğine geniş hacimlerde veri üretimi söz konusu. Bu değerli kaynağın akışının analiz edilmesi, işlenebilmesi ve hizmete dönüştürülmesi için güçlü ve dayanıklı altyapı çözümleriyle beraber, doğru ve zinde teknolojilere ihtiyaç var. Bu bağlamda kamudaki en büyük veri kapasitesine sahip BTK Veri Merkezimizi ülkemize kazandırdık ve "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" söylemi ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" sözleriyle verinin önemini bir kez daha vurguladı.

Büyük veri katmanında işlem yapan ilk milli büyük veri uygulamasının, BTK bünyesinde geliştirildiğini hatırlatan Sayan, "Ülke olarak yazılım alanında ve getirdiği teknolojilerde de oldukça güçlüyüz. Yazılım alanında yetişmiş insan kaynağını artırmak durumundayız. Bu alanda her çabanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak BTK ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında kendini yetiştirmek isteyen gençlerimize BTK Akademi çatısı altında paydaşlarımızın da desteği ile eğitimler veriyoruz. Alınan eğitimler gençlerimizin özgeçmişlerine eklenerek nitelikli insan kaynağı arayan girişimcilerin ulaşabileceği bir veri tabanına aktarılıyor. Bu şekilde bir taraftan yerli ve milli ürün ve yazılım geliştirmenin temel anahtarı olan yetenekli gençlerimiz istihdam sürecine dahil edilerek ülkemizin bu konudaki potansiyeli hızla geliştiriliyor, bir taraftan da dinamik ve bilgili insan kaynağı arayan girişimcilerimiz rotalarını kendi iç kaynaklarımıza çeviriyor. İnşallah ülkemiz bu alanda daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Yerli ve Milli Üretim En Önemli Stratejik Hedeflerimizden Biri

Artan veri miktarının siber güvenlikle ilgili zafiyetleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Sayan, "Ülkemizde ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları her geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. 2013 yılında BTK bünyesinde kurulan "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)" tarafından kontrol edilirken, USOM koordinasyonunda kritik altyapı sektörleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarda tesis edilen Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) de ülkemizin siber güvenlik faaliyetlerini 7/24 esasıyla sürdürüyor" bilgisini paylaştı.

Son 20 yıl içerisinde yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünlerle savunma sanayinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğumuzu vurgulayan Sayan, "Yerli insan kaynağımızla, yerli ve milli teknoloji ürünleri üretilmesi vizyonumuzu her etkinlikte dile getiriyorum. Çünkü bu husus bilişim alanında ülke olarak en önemli stratejik hedeflerimizden biri. Bu kapsamda bugün burada bulunan tüm değerli katılımcılarımızdan özellikle bu konuda daha da çaba sarf edeceklerine gönülden inanıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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