Bakan Yardımcısı Demircan'dan Hüyük'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Yardımcısı Demircan'dan Hüyük'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret ederek, "Şükran Köyü gibi mekanların kıymeti pandemi sürecinde daha da net anlaşıldı" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan'dan Hüyük'e ziyaret
02.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:15

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret ederek, "Şükran Köyü gibi mekanların kıymeti pandemi sürecinde daha da net anlaşıldı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü'nü de ziyaret ederek burada kalan sanatçılarla bir araya geldi, sohbet etti. Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın bir bütün olarak bakıldığında gerçekten bir kültür ve tarih şehri olduğunu vurgulayarak, "Bir de Mevlana'sı ile Nasrettin Hocası ile gerçekten somut mirasımızın en kıymetli yıldızlarının yetiştiği bir şehir. Her geldiğimde bir o kadar daha seviyor ve aşık oluyorum. Çünkü çok derinliği var ve binlerce yıldır geçmişi bütün Anadolu'nun özü özeti, her katmanında tarih fışkıran bir şehir" dedi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün de pandemi sürecinde kıymeti çok daha net anlaşılan mekanlarından birisi haline geldiğini vurgulayan Demircan, "İnsanlar bu maske, mesafe çerçevesinden bakıldığında doğal hayatı daha arzulayan, isteyen bir hali ruhiyeye büründü, bundan sonra bu tip örneklerin giderek çoğalacağını şahsen düşünüyorum. Biraz daha organik hayata, biraz daha organik tarıma yöneliyor herkes. Eminim ki, Konya özelinde demiyorum bütün Türkiye'de tabiata dönüş, pandemiyle birlikte başladı. Bundan sonra süreç tamamlansa da bu duygu devam edecektir, diye düşünüyorum. Sanatçılarımızın bu tip ortamların içerisinde olması da coğrafi kültürün genç nesillere sevdirilmesi ve aktarılması ve çevreye duyarlılığı geliştirmesi açısından kıymetli. Yani birçok kıymeti aynı anda buraya geldiğimizde yaşıyoruz, emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde de yanında çalıştığını hatırlatarak, "Bu bizim için ilçemiz için büyük bir onur, büyük bir şeref. Sanatın, kültürün, edebiyatın, ilmin, irfanın, medeniyetin beşiği Beyoğlu'nda yanında çalışmaktan gurur duyduğum, kendinden çok şeyler öğrendim hala da öğrenmeye devam ettiğimiz bakanımızı burada ağırlamak, bize son derece mutluluk verdi" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan, ardından Hüyük ilçe merkezinde Akdağ Kültür Parkı'nı gezdi, ilçe pazar yerini ziyaret ederek burada hayata geçirilmesi planlanan cephe iyileştirme projesini yerinde inceledi. Çavuş ve Tolca mahallelerinde bulunan tarihi camileri de ziyaret eden Demircan, yürütülecek restore çalışmalarıyla ilgili ilgililerden bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Demircan, Hüyük Belediyesini de ziyaret ederk Başkan Mehmet Çiğdem ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a ziyaretinde Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve diğer yetkililer eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Haber
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Haber
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ozan Güven Kenan Doğulu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Bakan Yardımcısı Demircan'dan Hüyük'e ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:15:48. #1.15#
title