Bakan Yardımcısı Demircan'dan Çorum Kalesi'nde inceleme

03.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:40

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çorum'daki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Çorum Kalesi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, buradaki restorasyon projesi hakkında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı. Kalenin içerisinde 42 yapının olduğunu, 4 tanesinin tescilli yapı olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, tarihi yeniden canlandırmak, şehrin kültür hayatına katkı vermek adına kale projesini önemsediklerini dile getirdi. Kale içerisindeki metruk yapıların yıkım çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Aşgın, kamulaştırılması yapılan dört parselde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yıkım çalışması ile birlikte kale projesinin startının verildiğini sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi Çorum Kalesi'ndeki restorasyonun kültüre, sanata, tarihe sahip çıkmak adına vizyon oluşturacağını belirterek, bu çalışmanın kıymetli olduğunu söyledi. Demircan, Çorum Kalesi'nin tarihi kalelerde yaşama ilişkin izlerin az olduğu ender kalelerden birisi olduğunu vurguladı. "Kültür ve Turizm Bakanlığı neden iki isimle anılıyor" diyen Demircan, "Çünkü kültürel varlıklarımızın en önemlileri taşınmaz kültür varlıklarımız. Bizim kültürümüzü anlatıyor. Gelen misafiri burada ağırladığınızda kültürümüzün tanıtımını yakından yapıyoruz. Bu kıymetli projeye bizde destek oluruz. Projenin detayları hakkında görüş alışverişinde bulunabiliriz. Çorum Kalemizde bir strateji belirlenip hedeflerimize uygun projelendirilirse enerji oluşturur. Binaları yapmak kadar doğru stratejiyi belirlemekte çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çorum'da yürütülen bir dizi çalışmaların olduğunu anlatan Demircan, "Bu konuda işbirliği içerisinde neler yapabiliriz onları masaya yatıracağız. Yeni bir sanatsal, kültürel aktivite ile şehrimize neler yapabiliriz. Çorum'un Türkiye ve dünya çapında sesini duyuracak konularda neler yapabiliriz, bunun için geldik. Kaleyi gördüm mutlu oldum. Türkiye'nin birçok yerinde kale var. Kaleleri anlatırken geçmişte kalede yaşam olduğunu İstanbullu bilmez. Kalenin misyonunu ve geçmişte ifa ettiği görevi anlatması açısından çok değerli. Bu bu şekilde restore ediliyor. Kültür hafızamızda önemli bir yapı olarak Türkiye'ye tanıtılması önemli" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra tarihi Polis Karakolu, Velipaşa Hanı, Ayakkabıcılar Sitesi, Güpür Hamamı ve El Yazması Eserler Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA