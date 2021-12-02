Bakan Yardımcısı Birinci: Pandemi, sağlıkta dijital altyapımızın deprem testi gibi oldu

Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu, Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Birleşik Krallık'ın önde gelen sağlık turizm acentelerini, sigorta şirketlerini, hastane yetkililerini ve uzman doktorlarını İstanbul'da buluşturmayı amaçlayan forum, iki ülke arasındaki sağlık iş birliği fırsatları açısından önemli bir platform oluşturmayı hedefliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK( Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Mahir Ülgü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya ile birlikte üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri yer alıyor. Birleşik Krallık'tan ise Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Temsilcisi Kenan Poleo, Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Yardımcı Temsilcisi Jane Grady, İngiltere Büyükelçiliği Türkiye Ticaret Ataşesi David Machin ve İngiltere Sağlık Hizmetleri NHS Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı David Sheppard ile birlikte Birleşik Krallık hükümet temsilcileri ve üst düzey sektör temsilcileri katılım gerçekleştirdi.

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖÜRNDEKİ GÜCÜNÜ FIRSATA ÇEVİRDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'den 220, İngiltere'den 140 katılımcının yer aldığını söyleyerek forumun pandemi döneminde gerçekleştirilen ilk fiziksel toplantı olduğunu belirtti . Birinci, "Türkiye pandemi döneminde sağlık sisteminin altyapısını test etti ve gerçekten iyi bir sağlık alt yapısı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Gelecekte özellikle gelişmiş ülkelerin kendi sağlık sistemlerini restore etme planlarının olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye için büyük bir fırsat bu. Sağlık sektöründeki gücünü fırsata çevirmiş ender ülkelerden birisi olduk bu dönem" dedi.

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