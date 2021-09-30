Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Sadece sosyal yardımı alıp, kullanıp sosyal yardımla hayatını idame ettirme yolunu kadınlar seçmiyorlar. Muhakkak o sosyal yardımın bir üretime dönüştüğünü ve hayata aktarıldığını görüyorsunuz. Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ ilçesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Buluşması'na katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda kooperatif temsilcisinin yer aldığı programda Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat Valileri ile kadın kooperatifleri başkanları çevrim içi bağlanıp, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmalar sonrasında Ankara ve çevre illerden gelen kadın kooperatiflerinin ürünleri sergilendi.

"Ekosistem oluşturmak dedim. Bu hedefe yönelik olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı teşvikler bizim önem verdiğimiz konular arasında. Son birkaç yılda sadece Türkiye'de değil dünyada da örnek oluşturacak bir anlayışı hayata geçirdik. Yeni gelişen teknolojik imkanlardan da faydalanarak dünyaya sunacağımız bir model kurguladık. İş birliği, dayanışma ve karşılıklı tecrübelerden öğrenmeyi sağlayan kooperatifçiliği kadınların önemli başarı hikayelerini yazabilecekleri bir formata dönüştürdük."