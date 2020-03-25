Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı
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Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs, Twitter, Güncel

Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunarak, "Koronavirüs, alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir" dedi.

25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:46
Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunarak, "Koronavirüs, alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir" dedi.

Bakan Turhan, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Turhan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkılmaması ve mümkün olduğu kadar evde kalınması gerektiğini bildirdi.

'KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ HİÇBİR TEDBİRDEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR'Bakan Turhan, evde geçirilen sürenin verimli hale getirilebileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapılabilir, hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri yapmayı öğrenebiliriz. Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek, aile bireylerimiz ile daha uzun sohbetler yapabilir, hatta edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşabiliriz. Şimdi koronavirüs riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığımız sürekli duyuruyor. Birkaç uyarı da ben yapayım. Panik yok ama tedbir şart. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız, sarılıp tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. 'Evde kal' ve unutma, koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir." 


Kaynak: DHA

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