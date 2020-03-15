Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi - Haberler
Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Çorum

Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi

Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; "Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, millete verdikleri hiçbir sözü yerde bırakmadıklarını söyledi.

15.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:03
Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi

Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan;

"Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık"

ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, millete verdikleri hiçbir sözü yerde bırakmadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum'da yapımı devam proje ve çalışmaları inceledi. İlk olarak Osmancık, Laçin, Ortaköy karayolundaki çalışmaları inceleyen Bakan Turhan, daha sonra vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Bakan Turhan, toplantı öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çorum'da özellikle ulaştırma anında önemli yatırımları olduğunu dile getiren Bakan Turhan, "Çorum, bulunduğu konum itibariyle Doğu-Batı, Kuzey-Güney aksında önemli bir kavşak ilimiz.

Bulunduğu konum itibariyle tarım, turizm, sanayisini, ticaretini geliştiren bir ilimiz. Geliştirmeye devam ediyor. Bizde bu gelişmeye paralel olarak Çorum'daki karayolu, demiryolu ve gelecekte havayolu ulaşımı ile ilgili projelerimizi yerinde inceledik. Çalışmaları devam özellikle Kuzey-Güney aksında Çorum'u batı illerine bağlayan Çorum-Osmancık yolundaki çalışmalarda önemli mesafeler alınmış durumda. Bu yılsonun da projenin yüzde 50'sini tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle Kırkdilim mevkiindeki tünelleri de önümüzdeki yıl tamamlayıp trafiğe açacağız. Yine bu bölgede Sinop tarafından gelip de Kuzey TETEK diye tabir ettiğimiz Kargı Beygircioğlu yolunu da bu yıl bölünmüş haline getireceğiz. Yeni Çorum Amasya üzerinden Doğu illerine bağlayan Mecitözü yolunda çalışmalar devam ediyor. Önemli kısmını bu yıl kalan kısmını gelecek yıl açmayı planlıyoruz. İlçelerle olan bağlantılarla da çalışmalar devam ediyor. Çorum-İskilip, Çankırı-Çorum yolunda çalışmalar sürüyor. Bir kısmını bu yıl kalan kısmını gelecek yıl açmayı planlıyoruz. Çorum-Cemilbey-Ortaköy yolunun da önümüzdeki yıl Cemilbey'e kadar olan kısmını tamamlayıp proje çalışmaları tamamlanmak üzre olan Cemilbey-Ortaköy arasındaki kısmını da bu yılsonundaki ihalesini yapıp çalışmalara başlamayı planlıyoruz" dedi.

Çorum'un hızlı trenin yanı sıra havalimanı beklentisinin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Turhan, "Ankara-Samsun'a hızı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Yılsonuna kadar bu projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Bununla ilgili olarak bu yol sonunda projenin tamamlanmasıyla birlikte buranın da ihalesini yapıp, Çorum-Samsun arasının ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Çorum'un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de 2000'li yıllarda başlamış ancak daha sonra yatırım programından çıkmış olan havaalanı projesi var. Bunu yerinde gördük inceledik. Burayla ilgili olarak projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım programına alıp havaalanını Çorum'a kazandırmayı planlıyoruz. Çorum'un ticareti özellikle diğer illere göre ihracatı yüksek olan Çorum'a bu hizmeti kazandırmak hükümetimizin boynumuzun borcu. Bunu da inşallah Çorumlulara kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun. Çorum dışarıdan nüfus alan bir ilimiz. Çorum ehir olarak gelişen, büyüyen bir ilimiz. Mevcut ulaşım aksları üzerinde trafiği yoğunlaşmış olan bazı noktalarda köprülü kavşak projelerimizde bulunuyor. İskilip kavşağı olarak anılan Ankara-Çorum-Samsun karayolu üzerinde bir köprülü kavşak projesi hazırlıyoruz. İhalesine b yıl çıkarak yapım çalışmalarına başlanacak. Hastane kavşağı da detaylı inceleme yapılıyor burada köprülü kavşak yapmayı planlıyoruz. Bununda önümüzdeki günlerde projesi tamamlandığında ihalesini yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, bir gazetecinin, Çorumlular havaalanına ne zaman kavuşacak yönündeki sorusunu ise, "Tabi kamu yatırımlarının belirli bir süreci vardır. Planlama, projelendirme, yapım ve işletme süreci. Bunlar kamu yatırımlarında olması gereken işler. Burada geçtiğimiz dönemlerde 2000'li yılların başlarında bir havaalanı planlama yapılmış, projelendirmesi yapılmış. Yapım çalışmaları da başlamış. Yüzde 24.17'lik bir fiziki gerçekleşmede olmuş. Ama o havaalanı ölçüleri boyutları, bugün ki Çorum'un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 2 bin 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir piste sahip havaalanı. Biz yeni havaalanını güncel şartlara göre boyutlarını ve ölçülerini yeniden yerinde inceleyecek. Genel müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programına alıp proje çalışmaları ile birlikte yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık. Havaalanın boyutlarını değiştireceğiz." Sözleriyle yanıtladı.

Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Sinan Gümüş: İnşallah milli takıma çağrılırım
Sinan Gümüş: İnşallah milli takıma çağrılırım
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fatih Ürek Sadi Konuk Müslüm Gürses
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Turhan Çorum'daki yatırımları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:04:58. #1.14#