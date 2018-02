Bakan Tüfenkci'den Malatya'da Stk Ziyaretleri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, Malatya Türk Ocakları'nı ziyaret ederek ocak üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette ilk olarak söz alan Türk Ocağı Başkanı Nadir Günata, " Türkiye Cumhuriyeti devleti bir asır evvel nasıl sıkıntıya düştüyse yedi düvel tarafından nasıl işgale uğratılmaya çalışılıyorsa bu gün de aynı sıkıntıyla karşı karşıyayız. Her tarafta bir heyecan ve Türk ordusuna destek var. Bizde o mücadeleye, savaşa sivil olarak gitmeye hazır olduğumuzu bütün Türk Ocakları olarak söylemekten iftihar ederim" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla artık teröre karşı operasyonların çok farkı noktalara taşındığını belirterek, "Hem kırsalda, hem şehirde hareket edemez hale getirdik. Türk milleti olarak 30-40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Çok deneyimli bir ordumuz ve güvenlik güçlerimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur eylemlerini hatırlayın. Orada şehirlerin nasıl bomba tuzaklarıyla tuzaklandığını görün. O gün nasıl kılı kırk yararak sivillere azami dikkat ederek şehit olma pahasına, canımız pahasına güvenlik güçlerimiz sivillere zarar gelmesin diye operasyon yürütüyorlarsa bu gün de Afrin'de aynı titizlikle bu operasyonları sürdürüyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da da aynı hassasiyeti gösterdik, Cerablus'ta da aynı hassasiyeti gösterdik" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin amacının sınırında bir terör koridorunun oluşmaması olduğunu belirten Tüfenkci, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz operasyonlar bitince Afrin'i Afrinlilere bırakarak kendi ülkemize, kendi sınırlarımıza çekileceğiz. Ama asla ve asla yanı başımızda da bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalıştırılan terör koridorunun ne anlama geldiğini buradaki bütün arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Körfez'le Ortadoğu'yla bizim irtibatımızı kesmeye yönelik bu operasyonlar esasında gönül coğrafyamızla irtibatımızı kesmeye çalışan bu operasyonlara biz Allah'ın izniyle izin vermeyiz, bu oyunu da bozarız" dedi.

Bakan Tüfenkci, MHP ile AK Parti arasındaki mutabakat görüşmelerini de değerlendirerek, "Allah'a hamd olsun yerli ve milli unsurlar milli mutabakat çerçevesinde mutabakata vararak Türkiye birliği, bütünlüğü, bu vatanın birliği, bütünlüğü Türk devletinin ebede kadar devam etmesi noktasında mutabakat inşallah meyvelerini bundan sonra da çok daha iyi bir şekilde verecek. 2019 kritik bir dönem. O dönemeci Türkiye olarak hep beraber başarılı bir bircimde geçtiğimizde Türkiye'nin önü çok çok açık" şeklinde konuştu.

Milli mutabakattan rahatsız olan ve baltalamaya çalışanların da olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Ama şunu bilin ki biz Türkiye'ye inanıyorsak Türk milletine inanıyorsak Türk milletinin ferasetinden de korkmamamız lazım. Eğer bu milletin büyük bir kısmı bir şeyde mutabakat sağlıyorsa bunda hayır, selamet, gelecek vardır. Biz bu milletin çocuklarını dünyayla rekabet edebilecek alt yapısı tamamlanmış ve hak ettiği hizmeti alan birinci sınıf vatandaş olarak yaşatmaya azim ettik. Biz inanıyoruz ki bu millette de bu cevher var. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe inanın şer odaklarının da nasıl eridiğini hep beraber göreceğiz. Yeter ki biz bu millete fırsat verelim" dedi.

Son 2 gündür ABD ile gerçekleştirilen temasa da değinen Bakan Tüfenkci, "ABD ile 2 gündür görüşmeler yapılıyor. ABD orada ne yaptığını biliyor. YPG'nin de PKK'nın da ne olduğunu bizlerden çok daha iyi biliyor. Onların terör örgütü olduğunu da biliyor. Ama onlar bir oyuncak Türkiye Cumhuriyeti köklü, geleneği olan bir devlet. Ben inanıyorum ki ABD kararını doğrudan yana verecek. O bölgeye barışı, huzuru getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Malatya Şeker-İş Sendikasını ziyaret ederek sendika başkanı Nuri Murat ile görüştü. Sendikan Başkanı Murat, Bakan Tüfenci'nin Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek, "Şeker fabrikası söz konu olduğunda, Bakanımız gerçekten sahiplik etmiştir, her dönem ve her zaman, bizim yanımızda yer almıştı. Özelleştirme döneminde bizlere yardımcı olmuştur" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise şeker fabrikalarının Türkiye'nin önemli kuruluşlarından birisi olduğunu ifade ederek, "Malatya Şeker- İş Sendika başkanına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten başkanım görev süreci içerisinde hem Malatya Şeker fabrikasının verimli bir şeklinde çalışması, hem de işçilerimizin hakları noktasında önemli çalışmalara imzasını attı. Önemli olan bu fabrikanın verimli bir şeklinde çalışabilmesi ve kar edebilmesi, bölgeye faydalı olabilmesi" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci'ye ziyaretlerinde, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti. - MALATYA