Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (2)

'ŞEHİTLİK VE GAZİLİK BU MİLLETİN RUHUNU TEMSİL EDER'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan gaziler ve şehit yakınlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek sözlerine başladı.

Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS,