MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda ( Afad ) düzenlenen ' Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı. Programda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı. Burada konuşan Soylu, "Geçtiğimiz 2 yıl Türkiye afetlerle sınandı. Rize ve Artvin'de sel afetleri, Arhavi'deki afetten Ankara'ya geldiğim akşam Antalya Manavgat'taki yangına gittik. 3-4 gün orada kaldık. Oradan Muğla'daki yangına gece helikopterle gittik. Hayatım boyunca böyle bir tabloyla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Sürekli ormanların yandığı, gece karanlığında alevlerin gökle buluştuğu tablo beni öyle ürküttü ve korkuttu ki herhalde 'bu yangın bitmeyecek, biz bu işin işinden çıkamayacağız' dedim. Büyük felaketle karşı karşıyaydık. Orada sadece yangınla uğraşmadık. Dedikodularla uğraştık. Yardımcı olması gerekenlerin çelme taktığı bir aksiyonla karşı karşıya kaldık" dedi.

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -