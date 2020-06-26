Bakan Soylu: Özel güvenlikte yazılım güncellemesi yaptık İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, özel güvenlik sektöründe yeni eğitim planlaması yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 485 bini özel güvenlik görevlisi olmak üzere çalışanların yüzde 90'ı bizim eğitimlerimizden geçmiştir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, özel güvenlik sektöründe yeni eğitim planlaması yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 485 bini özel güvenlik görevlisi olmak üzere çalışanların yüzde 90'ı bizim eğitimlerimizden geçmiştir. Özel güvenlikte tam bir yazılım güncellemesi yaptık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü' dolayısıyla Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Soylu, 'Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2004'ün yıl dönümünün her yıl 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü' olarak kutlandığını hatırlattı.

Bakan Soylu, özel güvenlik sisteminin kolluk birimi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Tıpkı mahalle bekçileri, güvenlik korucuları gibi bu arkadaşlarımız da farklı bir güvenlik alanına ilişkin önemli bir hizmeti ifa etmektedirler. Bir yanıyla özel güvenlik olsa da bir yanıyla önemli bir kamu hizmeti ifa ediyorlar. Bu kardeşlerimizi okullarımızda görevlendiriyoruz yani çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Aynı şekilde AVM'lerde, stadyumlarda, kamu ve sağlık binalarında görevlendiriyoruz. Vatandaşımızın gündelik hayattaki güvenliğinin temininde özellikle özel güvenliğimizin çok büyük emeği vardır. Sürekli yanı başımızdalar. Suçun oluşmadan önleme stratejimize bir katkı olarak sürekli sahada ve sürekli yanı başımızdalar. Ülkemizde 1 milyon 692 bin 163 kişi özel güvenlik sertifikası sahibidir. Halen aktif olarak bu mesleği ifa eden 335 bin 635 arkadaşımız var. Aktif çalışanların yüzde 64'ü özel sektörde görev yapıyor. Elbette bunlar büyük rakamlar. Bu nedenle sektörün hem denetimine hem eğitimine özel önem verdik."'YENİ EĞİTİM PLANLAMASI YAPTIK'Bakan Soylu, özel güvenlik eğitim kurumlarının denetimlerinin 2015'te 35 olduğunu, bu sayının 2019 yılı sonunda 459'a çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Burada 13 kat artış sağladık. Özel güvenlik açısından sahadaki nizamı, intizamı, düzeni kuralları yerine getiren bir süreci hep beraber uyguladık. Yine özel güvenlik birimi denetlemelerimizi aynı periyotta 7'den 814'e yükselttik. Sektörü kendi başına bırakmadık. Tek yapmak istediğimiz çalışanların hakkına bir şekilde sahip çıkabilmek hem de sektörün hizmet kalitesini mümkün olduğunca yükseltebilmek. İşverenlerin bu konuda nasıl adım attıklarını denetlemek ve sahada hizmeti sunan özel güvenlik görevlilerimizle ilgili aynı uygulamaları yerinde takip edebilmek hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda eğitimlerimizi artırdık. Buradaki sayı da önemli; şirkete dokunduk, özel güvenlik eğitim merkezlerine dokunduk. Özel güvenlik sektörümüzde yeni bir eğitim planlaması yaptık ve bugüne kadar 485 bini özel güvenlik görevlisi olmak üzere çalışanların yüzde 90'ı bizim eğitimlerimizden geçmiştir. 504 bin 651 katılımcımıza 2018-2020 yılında eğitim verdik. Sektörel eğitim de verdik. Kamu, sağlık, okullara ayrı ayrı eğitimler verdik. Para pul da almadık buradan. Yani özel güvenlikte tam bir yazılım güncellemesi yaptık."

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Kaynak: DHA