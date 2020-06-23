Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" sözlerine Bakan Soylu yanıt verdi. Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı: "Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize... Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteci Saygı Öztürk 'ün " Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili yeni açıklama yaptı. Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında"Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım." çağrısına yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki göstermişti. Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazmıştı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"