Bakan Soylu: "Kandil Listeyi Yapmıs¸, Hdp Kuryesine Vermis¸ ve CHP'ye Göndermiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sec¸imi bir beka sec¸imi haline getiren, sırf koltuk ic¸in sırf u¨c¸ bes¸ belediye bas¸kanlıgˆı daha fazla alabilmek ic¸in PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki bu¨yu¨k oyuncunun tezgahına gelen, s¸er ittifakı partileridir." dedi.

Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" programında, 31 Mart yerel seçimlerinde aynı 24 Haziran'daki gibi başka bir tezgahın ortaya çıktığını belirterek, "Nasıl 24 Haziran'da Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı PKK'yı Meclise taşımışsa, yine aynı anlayışla beraber bu zillet ittifakı PKK'yı belediye meclislerine taşıyacak." diye konuştu.

"Doğudaki belediyeleri PKK'ya teslim edecek, batıdakileri de PKK ile paylaşacaklar." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Amerika'nın 'alma' dedigˆini almayacak, 'girme' dedigˆi yere girmeyecek bir Tu¨rkiye c¸izgisi istiyorlar. Net so¨ylu¨yorum, onlar o Tu¨rkiye'yi ancak ru¨yalarında go¨ru¨rler. Tu¨rkiye'nin susmasını istiyorlar, yine onlara el ac¸masını, uslu c¸ocuk olmasını istiyorlar. 31 Mart yerel sec¸imlerine 'beka sec¸imi' diyoruz diye bizi eles¸tiriyorlar. Bu sec¸imi beka sec¸imi haline getiren AK Parti ve MHP degˆildir. Bu sec¸imi bir beka sec¸imi haline getiren, sırf koltuk ic¸in, sırf u¨c¸ bes¸ belediye bas¸kanlıgˆı daha fazla alabilmek ic¸in PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki bu¨yu¨k oyuncunun tezgahına gelen s¸er ittifakı partileridir. Kandil listeyi yapmıs¸, HDP kuryesine vermis¸ ve CHP'ye göndermiştir. O da ittifak arkadas¸larına dagˆıtmıs¸tır. Tablo budur. 299 HDP'liyi listelerine almıs¸lar. Gerçi o yüzünde meymenet olmayan adam 300'ün üzerinde diyor, kendileri de itiraf ediyorlar zaten."

"Bu kis¸inin meclis u¨yesi adaylıgˆını biri bana ac¸ıklasın"

Soylu, belediye meclis üyeliklerine aday gösterilen bazı kişilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İsmi Ü.A, 2014'te Van Özalp'te Jandarma Karakol Komutanlıgˆı go¨revlileriyle c¸ıkan c¸atıs¸mada o¨ldu¨ru¨len 'Şahan Gabar' kod adlı bir tero¨ristin o¨lu¨mu¨nu¨ protesto etme amacıyla Çaldıran ilc¸esinde du¨zenlenen yu¨ru¨yu¨s¸e katılıyor, yu¨ru¨yu¨s¸ sırasında Çaldıran Tugay Komutanlıgˆı o¨nu¨nde nizamiyeleri tas¸layarak molotofkokteyli atıyorlar, MOBESE'leri kırıyorlar, gu¨venlik gu¨c¸leriyle tas¸la, molotofkokteyleriyle c¸atıs¸ıyorlar. Bu kis¸i, bu olayın hem ic¸inde hem de organize eden kis¸ilerden biri ve bu sec¸imde İstanbul Sancaktepe İlc¸e Belediye Meclis u¨yesi adayı. Peki CHP'den mi aday? Hayır. İYİ Parti'den, Meral Aks¸ener'in partisi. Hani kazayla da olsa altı ay kadar İc¸is¸leri Bakanlıgˆı yapmıs¸ Meral Akşener'in partisinden aday. Madem bu belediye sec¸imi beka sec¸imi degˆil, bu kis¸inin meclis u¨yesi adaylıgˆını biri bana ac¸ıklasın. Çok iyi belediyecilik mi biliyor? Hizmet ic¸in mi geliyor?"

Bunun gibi yu¨zlercesi bulunduğunu anlatan Soylu, "Saadet Partisi'nin listesinde de CHP'nin listesinde de İYİ Parti'nin listesinde de bu adamlar var." dedi.

"1996 yılında PKK faaliyetinden go¨zaltına alınmıs¸"

Soylu, İYİ Parti Kocaeli Bas¸iskele İlc¸e Belediye Meclis u¨yesi listesinde bulunan adaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sıkı durun, 2010 yılında tero¨r o¨rgu¨tu¨ adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet go¨sterirken 2012 yılında gu¨venlik gu¨c¸lerine teslim olmus¸ adam var. 1996 yılında da PKK faaliyetinden go¨zaltına alınmıs¸. Bunlar to¨vbekar mı olmus¸lar, dagˆdan inmis¸ler de belediyeci mi olmus¸lar? Biz mi uyduruyoruz bu adamları, YSK'ya verilmis¸ listede bu adamların hepsi var. 2011 yılında Apo'nun cezaevi s¸artları iyiles¸sin diye ac¸lık grevi yapan adamı İYİ Parti neden Bitlis Hizan İl Genel Meclisi u¨yesi adayı go¨sterir, birisi bana bunu izah etsin. Çok zor bir soru mu soruyorum? Madem HDP ile PKK ile is¸ birligˆi ic¸inde degˆiller, bana bu adamların normal insanlar oldugˆunu, sıradan vatandas¸lar oldugˆunu, İYİ Partili olduklarını izah etsinler."

Bakan Soylu, Saadet Partililere şöyle seslendi:

"Acaba genel merkezinize bir adam size bas¸vursa, elinde de bir o¨z gec¸mis¸ olsa, o¨z gec¸mis¸inde 2015 yılında etkisiz hale getirilen iki tero¨ristin cenazesine katıldıgˆı, operasyonları protesto etmek ic¸in Cizre'ye gittigˆi, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıgˆı yazsa, acaba bu adamı Saadet Partisi'nin Genel Merkezine kapı go¨revlisi olarak alır mısınız, almaz mısınız? Ne oldu sizin vicdanınız mı çürüdü? Eğer böyle bir adamı kapı görevlisi olarak almazsanız, neden bo¨yle bir adamı, ismi N.Ç. tutup da Saadet Partisi listesinde Siirt Şirvan İlc¸e Belediye Meclis u¨yesi adayı yaptınız?"

"PKK'yı Truva atıyla beraber belediye meclislerine sokmak istiyorlar"

İYİ Partinin, Saadet Partisinin CHP ile beraber bu işin içerisinde olduğunun altını çizen Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılın Cumhur İttifakı'nın gücüyle Türkiye'nin bir sıçrama yılı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'de fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de yine ekonomik saldırılarda belinin bükük, boynunun eğik, dizlerinin mecalsiz olmasını istiyorlar. Türkiye'nin istihdam, nakit para problemi olsun, yine Türkiye bize el açsın, Türkiye yatırım yapmasın, yarınlara umutla bakmasın istiyorlar." diye konuştu.

Soylu, hem CHP'nin hem Saadet Partisinin hem de İYİ Partinin, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da yaptığına ortak soyunduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beni bağışlayın, tam bir Truva atlığı yapıyorlar ve PKK'yı Truva atıyla beraber belediye meclislerine sokmak istiyorlar. İmamoğlu, Truva atıdır İstanbul'da, güya bizim hemşehrimiz. İmamoğlu sana sesleniyorum, Karadenizli, PKK'ya Truva atlığı yapmaz, Karadenizli PKK'nın Azrail'i olur. Onları belediye meclis üyeliğine taşımazlar. Daha ne kadar sıkıntı çekeceğiz? Gelecekler belediye meclis üyeleri olarak, belediye meclis toplantılarında dilekçe verecekler, diyecekler ki 'şu teröristin ismini şu meydana verelim, şu teröristin ismini şu sokağa verelim.' Bu milletvekilliği gibi değil, Millet Meclisi gibi değil, orada hafif bir hır gür olur hemen ayrılırlar ama belediye meclislerinde o kavga, o fitne tohumu devam eder, kaos çıkar. Allah muhafaza kan çıkar oralarda. Bu ülkeyi yeniden bir iç kargaşaya yöneltebilecek bir anlayışı görüyorum. İçişleri Bakanı olarak uyarıyorum, bunu ülkemizin yarınları için son derece tehlikeli buluyorum."

Turizmde yaşanan olumlu gelişmelere de işaret eden Soylu, "Bütün ülkelerin Türkiye'yi huzur ülkesi olarak bildiği bir anlayışı yeniden bu terör örgütünün insafına terk etmek vicdansızlıktır, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını baltalamaktır." dedi.

Programa AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ve MHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Gülen Demir de katıldı.

Kaynak: AA