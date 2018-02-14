Bakan Soylu: "Ey Amerika 30 Bin Kişiyle Ordu Kurarsın, Biz Sadece Bu Ülkenin Haysiyeti ve Onuru...

BURSA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'nda bin 485 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 31 Mehmetçiğin, 9 sivil vatandaşın ve 39 Özgür Suriye Ordusu mensubunun şehit düştüğünü söyledi. Soylu, "Sınırlarımızda ABD ordu konuşlandıracakmış. Ey Amerika 30 bin kişiyle ordu kurarsın. Biz sadece bu ülkenin haysiyeti ve onuru için buradan bir yılda 25 bin jandarmayı mezun edeceğiz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer askeri okullarla birlikte kapatılan Işıklar Askeri Lisesi, bir süre önce Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu olarak faaliyete geçirilmişti. 18 Aralık 2017 tarihinde eğitime başlayan okulda 169'u bayan toplam bin 663 sözleşmeli astsubay adayı için ant içme töreni düzenlendi. TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan törene öğrencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Hüseyin Kurtoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende astsubay adayı öğrenciler, üzerlerinde Türk bayrağı ve silahların olduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1845 yılında eğitim vermeye başlayan ve 'Komutanlar Ocağı' olarak anılan Işıklar'ın tarihi boyunca ordu kademesine güzide komutanlar yetiştirdiğini, 2 ay önce Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu adıyla tarihi dokusunu bozmadan yeniden faaliyete geçen okulun güzide astsubaylar yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Soylu: "PYD'nin DEAŞ ile nasıl anlaştığını herkes bilmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Bin 663 evladımızın ettiği yemini dinledik. Bu Anadolu toprakları yemin etmenin kolay olmadığı topraklardır. Burada yemin eden her evladımız meselenin ciddiyetini bilmektedir. Bu milletin tarihinde sözün ucuz olduğu hiçbir gün yaşanmamıştır. Şimdi edilen yeminlerin daha anlam kazandığı günleri yaşıyoruz. Ekonomik krizlerle bu milletin ekmeğini çalıyorlardı. Bu ülkenin yarınlarını, ekonomisini, üretimini mahfetmişlerdi. Anadolu'da bin yıldır başı dik, alnı açık yaşayan bu milleti diz çöktürmek için ne gerekiyorsa yaptılar. Bizi terörle mücadelede etkisiz bırakmaya çalıştılar. Terörle nasıl mücadele edileceğini göstermiş bulunmaktayız. Ayrı düşürmeye çalıştıkları güneydoğu bölgemizde bütün oyunlara rağmen oradaki otellerin doluluk oranları yüzde 80'e çıkmıştır. Bu Türkiye'nin gücüyle olmaktadır. Belediyeler terör örgütünün elinden kurtarılmıştır. İçimizde teröristlere terörist demeye çekinenlere inat bunları iyi anlatmak zorundayız. PYD ile PKK arasında fark yoktur. Beton tüneller yeni yapılmış değildir. PYD'nin DEAŞ ile nasıl anlaştığını herkes bilmektedir. 3,5 milyon insan kapımıza geldiler. Ne yapmalıydı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim namusumuza göz diktiler, çocuklarımızı öldürüyorlar' dediğinde kapıyı mı kapatmalıydı? 3,5 milyon insan bizim topraklarımızda. O insanlar da kendi toprağıyla beraber hasbıhal etmek ister" dedi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamak ihmaldir"

"Tarihimize ve medeniyetimize güvenerek söylüyoruz. 30 bin kişiyle ordu kurarsın. Biz sadece bu ülkenin haysiyeti ve onuru için buradan bir yılda 25 bin jandarmayı mezun edeceğiz" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teröristleri koruyan, eğiten, 5 bin tır veren Amerika diyor ki 'Size bir şey yapmayacaklar, DEAŞ ile savaşacaklar.' Bu tavırlarına sadece acıyoruz, üzülmüyoruz da. PYD'nin kiminle savaşacağını, kim tarafından desteklendiğini iyi şekilde biliyoruz. Elbette ki çok net biz ülkemizin güvenliğini kudurmuş bir it sürüsüyle ve ona yemek verenlerin insafına bırakacak değiliz. Kimin kim olduğunu biliyoruz. Kimin ne yapmak istediğini de biliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda son rakamlara göre bin 485 terörist etkisiz hale getirildi. 31 evladımız, 9 sivil vatandaşımız, 39 Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşimiz şehit düşmüştür. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamak ihmaldir. Unutulmasın ki Batı'nın, küresel silah tüccarlarının en büyük kabusu Ortadoğu'ya barış gelmesidir. Bugün 5 bin tır silahı Amerika'dan bedava alanlar, bugün Amerika'dan gelecek paralarla ihya olacağını zannedenler, o paraların, o silahların arkası yakın zamanda kesilecektir. Amerikan vatandaşları, paralarının nereye gittiğini elbette ki soracaktır. İster destek olsunlar, ister olmasınlar, dün Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o Osmanlı tokadı mutlaka suratınıza inecektir."

"Hukuk dışı, kanun dışı hiçbir teklife itibar etmeyin"

Konuşmasının sonunda astsubay adaylarına seslenen Soylu, "Gençler, neye talip olduğunuzu size anlatmama gerek yok. Bizden bir şeyler teslim aldınız. Size teslim ettiklerimizin kıymetini bilin. Biz size dünyanın en güzel vatanını emanet ettik. Dünyanın en güzel dağlarını, yaylalarını, en şanlı tarihini, dünyanın en büyük milletini, en muhteşem destanını teslim ettik. Hukuktan, kanundan asla şaşmayın. Hukuk dışı, kanun dışı hiçbir teklife itibar etmeyin. Çok önemli bir yolculuğa başlıyorsunuz. Yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

Ant içme töreninin ardından Ankara'da eğitimlerine devam edecek olan sözleşmeli jandarma astsubay adayları, 26 Ekim tarihinde mezun olacak. Öte yandan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda Eylül 2018'den itibaren her yıl bin 500 öğrenci jandarma astsubay eğitimi görecek. - BURSA