Bakan Soylu,"DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selefi derneklerin silahlanmasıyla ilgili konuşarak, "DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba. Bir şey ifade ediyor mu? PKK'dan DEAŞ'tan ve DHKP-C'den engellediğimiz eylemler var. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selefi derneklerin silahlanmasıyla ilgili konuşarak, "DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba. Bir şey ifade ediyor mu? PKK'dan DEAŞ'tan ve DHKP-C'den engellediğimiz eylemler var. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık sorularını yanıtladı.

"2016'dan bu güne kadar bu meseleye mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık"

Selefi derneklerin silahlanmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tarafımızda Suriye var, bir tarafımızda DEAŞ var, bir tarafımızda PKK var, bir tarafımızda EL Kaide gibi selefi alt yapıyı oluşturan bir anlayış söz konusu. Biz her söylenen bilgiyi ciddiye alırız. Bizim işimiz bilgiyi yönetmek, bilgiye açız, bize verilen bilgiyi açık kaynak olarak görürüz, bizim görevimiz bu bilgiyi analiz etmek buradan bir şey çıkartmak. Selefi inancına kaynaklı, radikalleşmenin kaynakları diye bir çalışma yaptık. 1,5 yıldır yapılıyor. 2016'dan bu güne kadar bu meseleye mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. Bursa'da başka bir emir daha aldık onu açıklamadık. Soruşturmamız sürüyor. İllerde operasyonlar yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bir otomatik silah ve uzi yakalandı. Onlar bir yerlere gidiyordu. İstanbul'da Ayasofya'ya ve bir takım derneklere yönelik operasyonlar vardı onlar yakalandı. Yani şöyle burada bir hareketlilik söz konusu ama uzun zamandan beri ben zaten DEAŞ'la ilgili hareketlenme olduğu zaman söylüyorum. Şimdi yaklaşık 15-20 gün önce Giresun'da yine söyledim. Emirlik denildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kanıt bulmaya çalışıyoruz. Kanıtı bulduk, arkadaşlar başarılı bir operasyon yaptılar. Bulunca adamın emir olduğunu da bulduk. Kod adı Briketci. Devletin yıllardan beri bu işle yaptığı mücadelenin haritası. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa operasyon yapmışız. 250 kişiyi gözaltına alıp tutuklamışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Olur ya atladığımız olabilir, bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var, bir iki gün içerisinde bildiğini anlatacak, bu yanlış bir şey değil. Bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor. Ben dinlemek zorundayım. Bu mücadele güçlü bir şekilde geçiyor" dedi.

"DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba"

DEAŞ'la ilgili yeni yakalanmaların olduğunu belirten Bakan Soylu, "Yeni aldık, DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eylemi engellemişiz. 26.8 ton bomba. Bir şey ifade ediyor mu? PKK'dan DEAŞ'tan ve DHKP-C'den engellediğimiz eylemler var. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Biz çocuk gibi seviniyoruz. Bir ilde bir şey yakaladığımız zaman seviniyoruz. Bunların arkasında bir yapı olduğu aşikar. Bahsettiğiniz yapılardan etkilenmemesi mümkün değil. Amerika'nın DEAŞ konusundaki tezi kendine aittir. Rakka'da DEAŞ ve PYD ben bir araya getirmedim ki veya DEAŞ'la PYD arasındaki petrol alışverişini Türkiye sağlamadı, Türkiye yapmadı. Bu büyük bir oyunun parçası, bunda herkes var. Allah'ınızı seversiniz DEAŞ'ın Ayasofya ile fikri olarak ne çatışması olabilir. Her şey adım adım takip etmeye çalıştığımız, milletimiz bu tip tehlikelerden korumak için çaba sarf ettiğimiz, istihbarat ve terördeki arkadaşlarımız çalışıyorlardır" diye konuştu.

"Uyuşturucunun terörle PKK ile bağlantısı var"

"Sayın cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bu meseli bitirmeniz lazım dedi ve arkamızda dağ gibi durdu" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Talimatlarıyla eksik kaldığımız yerde bize güç verdi. Biz burada bir mücadeleye başladık. Uyuşturucunun terörle PKK ile bağlantısı var. Avrupa'nın uyuşturucunun önemli bir bölümünü PKK yönetiyor. Ben söylüyorum bir gün gelin bizi kurtarın bu işlerden diyecekler. Ne olursunuz diyecekler. Bu açıdan bu dediğimiz sözlerden sonra büyük bir mücadele başladı. elbette ki rehabilitasyona yönelik adımlar atılıyor. Bundan 7 yıl evvelki duruma gelmiş oluruz. Buradaki temel mesele metruk binalar dahil olmak üzere, 81 bin 494 binaya işlem yaptık. bunların önemli bir bölümünü yıkıyoruz. İki yılda uyuşturucu konusunda veriler alıyoruz. 2017 itibaren başlattık narkolog diye bir araştırmamız var. Kimi yakalıyorsak hepsine anket yaparız. Özellikle narkologta nerede kullanıyorsun, evde, metruk binalarda, arabalarda kullanıyorlar. Bizde bütün bunlara yönelik tedbirler alıyoruz" diye konuştu.

"Biz esas metanfetamin şu anda en büyük tehlikesi, buz beyaz denilen bir şey"

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Önemli olan uyuşturucu baronlarını yakalamak. Bizim gerek FETÖ, PKK olsun finansa dayalı operasyonlarımız devam ediyor. Doğudan gelen eroin Afganistan ve İran üzerinden gelir. Skunk batı mahreşlidir, genetiği değiştirilmiş esrardır. Eroinin çok azı batıdan gelir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl tehlike olarak gördüğümüz 3 şey var. Bir esrarın artacağını düşünmüştük doğru düşünmüşüz. Zannediyorum yıl sonu itibariyle 80 tonu yakalarız. Skunk'ın artacağını düşünmüştük ama artamadı, sebebi pandemidir. Biz esas metanfetamin şu anda en büyük tehlikesi, buz beyaz denilen bir şey. Çok kuvvetli bir uyuşturucu buhar gibi bardak içerisinde kullanılıyor. Çok tehlikeli ve bağımlılık yapan bir şeydir. Beklediğimiz gibi oldu. Öngörülerimiz tutuyor. Uluslararası yakalamalar yapıyoruz. Avrupa'nın kendine zararı dokunduğu her şeyde işbirliği yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı