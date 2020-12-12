Bakan Soylu'dan Yunan Bakan Mitarakis'e videolu düzensiz göçmen tepkisi: İnsanlık dışı muamelede seviye atladınız
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Bakan Soylu'dan Yunan Bakan Mitarakis'e videolu düzensiz göçmen tepkisi: İnsanlık dışı muamelede seviye atladınız

12.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Soylu, "Sayın Bakan Notis Mitarakis; sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan unsurlarınca, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölüme terk edilen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, göçmenlerin darp edilerek işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

BATMAK ÜZERE OLAN SALDAKİ 17 KİŞİ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen 6 Aralık'ta akşam saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan yarı batık haldeki can salının içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgeye yakın balıkçı teknesi ile koordine kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak batmak üzere olan salda bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik düzensiz göçmeni kurtardı.

YUNAN UNSURLARI GÖSMENLERİ TÜRK KARASULARINA İTTİ

Göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Limanı'na çıkarıldı. Göçmenlerin, Bulamaç Adası'nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere iki grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri öğrenildi. Ayrıca, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenildi.

GÖÇMENLER DARP EDİLDİ

8 Aralık'ta ise yine akşam saatlerinde Bodrum Yalıkavak açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına sürüklenmeye bırakılan iki can salı içinde toplam 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, 6 Aralık'ta kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu olduğu anlaşıldı. Ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülen göçmenler, ifadelerinde paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğunu söyledi. Göçmenler, hastanede tedavi altına alındı.

Bakan Soylu'dan Yunan Bakan Mitarakis'e videolu düzensiz göçmen tepkisi

BAKAN SOYLU, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının, düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde göçmenlerin kurtarılma anı ve göçmenlerdeki darp izleri yer aldı. Bakan Soylu, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'i de etiketleyerek, "Sayın Bakan Notis Mitarakis; sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Yunan Bakan Mitarakis'e videolu düzensiz göçmen tepkisi
Bakan Soylu'dan Yunan Bakan Mitarakis'e videolu düzensiz göçmen tepkisi: İnsanlık dışı muamelede seviye atladınız
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