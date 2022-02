Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (3)

'ÜRKECEK VEYA KORKACAK DEĞİLİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi ailesi yakınları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmesinin ardından Asarcık Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin mazlumun her zaman yanında olacağını belirterek, "PKK/PYD ve DEAŞ Irak ve Suriye'nin devlet otoritesini alt etmiştir. Yanıbaşımızda İran var, on yıllardır Amerika ve Batı ambargosuyla karşı karşıya. 2000'li yılların başında Afganistan, Amerika tarafından işgal edilmiştir. Milyonlarca insan toprağından edilmiştir. Geçen hafta İdlib'teydim, onbinlerce insanla karşılaştım. Şu millet olmasa, oradaki millet aç biilaç kalır. Terör örgütleri Batı ve Amerika olmadan adım atabilir mi? Bunu bilmiyor mu herkes. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz, öteki dünyaya gittiğimiz zaman mı söyleyeceğiz? Ne yapacağız yani, PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ güneyimizde bir terör koridoru açarken, 'Aman kimseyi ürkütmeyelim' mi diyeceğiz? Ürkecek miyiz, korkacak mıyız? Ne zamana kadar korkacağız? Eğer korksaydık, şu an terör koridoru kurulmuştu. Afrin'e girmeseydik. Zeytindalı Operasyonu'nu yapmasaydık, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasaydık, o koridoru kurmuşlar ve kendi devletlerini ikame etmişlerdi. Ne yapacaktık yani? 21'inci yüzyıldan gelecek nesillere, hemen güneyimizde terör devletinin kurulduğu bir miras mı bırakacaktık? Bu şerefle mi yaşayacaktık. Dünyada kim olursa olsun, bedeli ne olursa olsun biz buna direnmek zorundayız. Biz biliriz ki, biz bunu ortaya koyarsak, geleceğimiz bize beddua değil dua eder" dedi.

PKK'nın her yıl, Avrupa'da 2 buçuk milyar dolar uyuşturucu ticareti yaptığını belirten Bakan Soylu, "Ben mi yaptırıyorum bu ticareti? Amerika, binlerce TIR dolusu malzemeyi PKK ve PYD'ye gönderiyor. Biz mi gönderiyoruz? Zor bir coğrafya tabi. Neden zor bi coğrafya? 600 yıl boyunca bütün dünyaya hüküm süren bir ecdadın ahvaliyiz biz. Türkiye, darbe vesayetini bitirdi. Medya vesayetini bitirdi. Yargı üzerinden kendisine uygulanan vesayeti bitirdi. Türkiye'nin bir tek vesayeti kaldı. O da ekonomik vesayet. Türkiye, o ekonomik vesayeti bitirmenin de alt yapısını hazırlıyor. Terör, bizim ekonomik vesayeti bitirmekteki en sıkıntılı konumuzdu. Hadi bakalım, çıksınlar da yapsınlar yapabileceklerini. Tunceli Ali Boğazı'nı bilirim. Orada 2 bin terörirst antrenman yapıyordu. Şimdi adam oynatmıyoruz adam, hareket ettirmiyoruz. Nasıl geldik bu noktaya? Sözle lafla gelmedik. Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dengelerini iyi kurmuştur. Türkiye'nin birinci asrı 29 Ekim 2023'de doluyor. Biz, hem birinci hem de ikinci asrı yaşayan bir milletiz. ve Allah şahittir. Burada milletine inanan bir kardeşiniz olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak sizlere söylüyorum. Türkiye'yi kimse tutamayacak" diye konuştu.

Tayfur KARA, Mustafa İNAN/SAMSUN--