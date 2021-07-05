Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu
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Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Bakan Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı "Telafide Ben de Varım"; salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de bugün başladı.

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı "Telafide Ben de Varım"; salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Telafide Ben de Varım" programının ilk gününde Gaziantep'te öğrencilerle buluştu. Kentte çocukların güzel bir yaz geçirmesi için yüzlerce etkinliğin planlandığı Akkent Spor Köyü, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Yüzme Havuzu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Masal Parkı ve Bilim Çadırı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Yaz boyu sürecek dart atışı teknikleri eğitimi, akıl zeka oyunları, müzik atölyesi ritim çalışmasına katılan Selçuk, Hat Sanatları Atölyesi'nde hat sanatı ve kaligrafi ile ahşap atölyesinde oyuncak yapımı çalışmalarını izledi. Okçuluk, basketbol, voleybol, karate, yüzme, bilek güreşi, badminton, paintball gibi sporların yapıldığı alanda gençlerle buluşan Ziya Öğretmen, zaman zaman da davetleri kırmayarak çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrencilerin güzel bir telafi dönemi geçirmesi için halat çekme yarışı, matrak oyunu, tırmanma duvarı, eğitsel etkinlikler, ip parkuru, zipline gibi farklı alternatifiler de vardı. Bilim Çadırı ziyaretinde öğrenciler Bakan Selçuk'u dev köpük balonu, bilim seti ve yapay kar çalışmalarıyla karşıladı. Selçuk, gastronominin başkenti Gaziantep'te Mutfak Sanatları Merkezinde öğrencileriyle önlüğünü giyip yemek de pişirdi. Bakan Selçuk ve öğrenciler yalnız değildi. Geçen yıl televizyonlarda yayımlanan bir yemek yarışmasında birinci olan Serhat Doğramacı ve yarışmacılardan Esra Tokelli gibi ünlü aşçılar ile birlikte yuvalama yaptılar. Gaziantep'teki etkinlikler çerçevesinde ayakkabı ve bisiklet dağıtımı da yapıldı. "Telafide Ben de Varım" Programı 31 Ağustos'a kadar sürecek "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında yürütülecek fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılacak. Bakanlıklar ve yerel yönetimlerle geliştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda bu yaz eğitim, okullarda bu Bakanlıklara ve belediyelere bağlı sosyal tesislerde bir şenliğe dönüşecek. Okulların kapıları yaz boyu açık kalacak. Kampanyanın içeriği telafidebendevarım. meb. gov. tr adresinden öğrenebilecek. Veli izni ve başvurusu ile 31 Ağustos'a kadar sürecek bu eğitimler, gönüllülük esasına dayalı çalışacak. Telafi programları içinde öğretmenler için de mesleki gelişim programları yer alıyor. Doğa yürüyüşü eğitiminden, halk oyunlarına kadar farklı alanlarda bu eğitimler yaz boyu devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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Bakan Selçuk, "Telafide Ben de Varım" Etkinliklerinin İlk Gününde Gaziantep'te Gençlerle Buluştu - Haberler
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