Bakan pekcan oyder genişletilmiş istişare toplantısına katıldı

20.09.2019 18:42

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Otomativ Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra, OYDER başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve otomotiv sanayinden temsilciler de katıldı.

"İHRACATIMIZI NASIL ARTIRACAĞIMIZA YOĞUNLAŞTIK"

Otomotiv sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, ihracat hacmine dikkat çekerek, "20 milyar dolar ihracat, yüzde 17 ihracat hacmimiz. Tabii burada dünyadaki küresel dönüşümleri küresel sıkıntıları dikkate almamız gerekiyor ki sizler zaten dikkate almışsınız. IMF verilerine göre, 3 onda 6'dan 3 onda 2'ye düşmesi bekleniyor. Dün OECD bir veri yayınladı, 12 onda 9'a düşürmüşler. Artı dünyadaki mal ve hizmet ticaretini de 0.9 düşürerek iki buçuğa, sürekli aşağı yönlü bir revize. Sizlerin de katkılarıyla, bakanlık olarak tüm iş dünyamızla beraber, ihracatımızı nasıl artırabiliriz, üzerinde yoğunlaştık. Beraber ortak akılla çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi geçen sene Türkiye'nin büyümesine net ihracatımız 4 onda 2 katkı yapmıştır. Bu sene de birinci çeyrekte 12 onda 1, ikinci çeyrekte de 7 onda 4 katkı yapmış bulunmaktadır" dedi.

"TEŞVİKLERE YÜZDE 5 ARTIŞ VERDİK"

Konuşmasında 'Turquality" programına da değinen Pekcan, "Ülke ve sektör bazında teşviklere yüzde 5 artış verdik. Biliyorsunuz bakanlığımızın 'Turquality' programı var. Turquality programında otomotivden 5 firma, otomotiv yan sanayinde 27 firma yararlandığını görüyoruz. Burada arkadaşlar bahsetti tabii ki iç piyasamız çok önemli. Yüzde 46 düşmeden bahsettiler ama esas düşme baktığınız zaman yüzde 60. Dolayısıyla burayı yukarıya taşımamız için, biz beraber neler yapabiliriz bunlara çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

Otomotiv Yetkili Satıcılarının hurda araç teşviki ile ilgili taleplerine karşılık ise Pekcan, "Hurda araç teşviki ile ilgili de haklısınız. Biz onu değerlendirelim. Hiç olmazsa orada bir faydamız olsun. Buraya çıkmadan önce ben iç ticaret genel müdürlüğümüzden, hazine maliyeye bu doğrultuda yazı yazmalarını talimatlandırdım. Haklı bir talep çünkü ve sektörü desteklememiz lazım. İnşallah faizler düşüyor. Bundan sonra da düşme trendinin devamını bekliyoruz. Bu da iç tüketimin artmasına yardımcı olacaktır. İç tüketim artmalı ki, sizin masraflarınız düşsün, rekabetçiliğiniz artsın, bizler uluslararası pazarlarda daha fazla rekabet edebilelim" şeklinde konuştu.

"YAKIN PAZARLARDAN DIŞARILARA BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Teknoloji odaklı ihracatlarda bakanlığın desteğinin büyük olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bir taraftan dünya ekonomisi yüzde 3.2'lerden 3'lerden bahsediyoruz ama, bizim ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nin büyümesi 1.3, en çok ihracat yaptığımız Almanya'nın büyümesi, binde 4. Dolayısıyla biz artık yeni hedef pazarlarda, yeni hedef ülkelerde de sizlerle el ele vererek çalışmalar yapmamız lazım. Biz bakanlık olarak desteklerimizi veriyoruz. Biraz daha artık yakın pazardan dışarılara bakmamız gerekiyor beraber. Biz hedef 17 ülke seçtik. Bunu seçerken de neye baktık, bu ülkeler dünya gayrisafi hasılasından yüzde 60 pay alıyor. Dünya nüfusunun yüzde 55'ine sahip, dünya ithalatından yüzde 43.7 pay alıyor. Türkiye ihracatındaki payları yüzde 25. Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay 2002'den itibaren 4.5 kat büyümüş, binde 8.7 ama bu hedef ülkelerde binde 5. Demek ki önce biz yüzde 1'e çıkartabiliriz. Sektör bazında çalışmalar yaptık. Teknoloji yoğun sektörlerde, teknoloji odaklı ihracatlara hem bakanlık ihracat desteklerimiz var, hem de Eximbank olarak KOBİ'lere verdiğimiz destekleri, teknoloji yoğun ihracatçılara da veriyoruz. Bugün yüzde 10.65 ile kredi kullandırıyoruz. Bunları bu şekilde değerlendirmek hem sizin yeni pazarlara girişinizi kolaylaştıracaktır hem de Türkiye'nin ihracatında hem yeni pazarlarda hem de sektörlerde artış sağlanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'LOJİSTİK MERKEZLERİ İÇİN BAKANLIĞIMIZ DESTEK VERECEK"

Bakanlığın lojistik merkezleri ve müşavirlik konularında da destek vereceğini dile getiren Pekcan, "Talimat verdim bakanlığımıza, lojistik merkezleri açılması konusunda da destek vereceğiz. Özellikle otomotiv yan sanayinde daha teslim sürecinden sizi avantajlı hale getirmemiz lazım. Buralarda odaklanmamız, ortak çalışmalar yürütmemiz lazım. Ticaret müşavirlerimizle ilgili de şu anda bir yazılım programımız var. Bu sene sonuna kadar tamamlıyoruz. Artık ticaret müşavirlerimize her an ulaşabilir olacaksınız. Onlarla irtibat halinde olacaksınız ve bu sistem üzerinden konferanslar gerçekleştirebileceksiniz. Sizlere yardımcı olacak aktif ticaret müşavirlerine ulaşabileceksiniz. Sistemi bunun üzerine kuruyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından OYDER başkanı Şahsuvaroğlu, Pekcan'a plaket takdim etti.

Kaynak: DHA