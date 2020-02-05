Bakan Pekcan: Gümrük Birliği Anlaşması güncellenmeli

05.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:11

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni, İzmir Balçova'daki bir otelde düzenlendi. Törene; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 3 odanın işbirliğinde düzenlenen törende her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Ödüllendirilen iş insanlarının taşıdığı kriterlerden arasında ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, oda üyeliğinde 25 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Anadolu'nun dış dünyaya açılan kapısı olduğunu, İzmirli olmanın saygılı, merhametli, sıcak ve samimi olmak anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA