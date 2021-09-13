Bakan Pakdemirli: 'Tarihi olayların izlerini taşıyan alanlarımızı, tarihi milli park olarak ilan ediyoruz' - Haberler
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Bakan Pakdemirli: "Tarihi olayların izlerini taşıyan alanlarımızı, tarihi milli park olarak ilan ediyoruz"

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Pakdemirli: 'Tarihi olayların izlerini taşıyan alanlarımızı, tarihi milli park olarak ilan ediyoruz' - Haberler
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