Bakan Pakdemirli: "Tarihi olayların izlerini taşıyan alanlarımızı, tarihi milli park olarak ilan ediyoruz"
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu.
AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri
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