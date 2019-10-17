Bakan Pakdemirli Batman'daki fuar açılışına katıldı

17.10.2019 18:21

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli Batman'da üçüncüsü düzenlenen "Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Batman İnşaat ve Mobilya Fuarı" açılışına katılmak üzere Batman'a geldi.



Batman Şehirlerarası Otogar yanında kurulan fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, iş adamları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Gıda ve tarım stantlarını gezen Bakan Pakdemirli, bölgenin organik ve yöresel lezzetlerini tattı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasına Barış Pınar Harekatı'na değinerek başladı. Pakdemirli "Barış Pınar Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısı ile doğusuyla, kuzeyi ile güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik." diye konuştu. Bakan Pakdemirli, konuşmasının devamında Batman'da neler yaptıklarının altını çizerek, "Çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Genç çiftçi destekleme proje kapsamında 2016 ila 2018 yılları arasında toplam 738 projeye 45 milyon lira destek sağladık. Verdiğimiz bütün destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 2002 yılında 153 milyon lira olan bitkisel olan üretim değerini 3.3 kat artırarak 2018 yılında 502 milyon liraya çıkardık. Yine 2002 yılında 75 milyon lira olan hayvansal üretim değerinde tam 20 kat artırarak 2018 yılında 1.6 milyara çıkardık. Batman son 17 yılda ihracatını 45 kat artırarak 6 buçuk milyon dolar seviyesine çıkarttı." şeklinde konuştu.



Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Batman'a orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 1.1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarıyla yılık 483 milyon kilovat saat enerji üretme kapasiteli Batman Barajı'nı hizmete aldık. Çiftçilerimiz için en önemli kalem mazottur. Bakanlık olarak tarımda teknolojik bir devre imza attık. Mazot ve yakıt parası cebimizi yakıyor. Benim çiftçinin cebinde mazot için harcadığı her kuruşun yüzde 90'ı kalacak. Yakıt maliyeti kaynaklı sorunları inşallah tarihe gömeceğiz. Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasındadır. Çiftçimizin hali hazırda kulanmış olduğu traktörü de dönüştüre bileceğiz. Modern marka ayırmadan beygir gücüne göre dönüşüm işlemi yapabileceğiz. Gübre içinde kolları sıvadık araştırma yerlerimizde akıllı tarım çalışmaları kapsamında yüzde 30 gübrede tasarruf sağlayacağız. Bunun anlamı bugün ödediğinizden yüzde 30 daha az ödeyerek alacağınız gübre çeşitlerimiz yakında inşallah piyasada olacaktır. Çevre dostu bitkisel üretimde hassas tarım uygulamaları proje sonuçlarının müjdesini en kısa sürede çiftçi kardeşlerimize duyuracağız." - BATMAN

Kaynak: İHA