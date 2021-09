Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)

'TÜM İMKANLARIMIZLA DİYARBAKIR'IN YANINDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır'da hem koronavirüs tedbirleri hem de yatırımlar konulu başlıkların ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilçe müdürleri de yer aldı. Toplantı sonrası konuşan Bakan Özer, birinci önceliklerinin Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerinin çok güçlü hale gelmesi, oradaki sektörle eşleşmenin çok güçlü gerçekleşmesi ve kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Özer, "Bununla ilgili de inşallah önümüzdeki günlerde bakanlığımızdaki genel müdür arkadaşlarımız Diyarbakır'a gelecekler. Sahada yerel çalışmalar yapacaklar. Hazırladıkları raporlara göre de yeni bir proje olarak Diyarbakır'dan bunu uygulama imkanımız olacak. Diyarbakır'ın tüm eksiklikleri her gün her hafta içerisinde mutlaka paylaşıyoruz. Bakın bu yatırımların içinde 2-3 hafta öncesindeki yapmış olduğumuz yatırımlara, ilave yatırımlardan hiç bahsetmedik. Yani aslında 20 tane daha yeni okula 83 milyonluk yatırım yaptık. Doğal gaz ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yaklaşık 20 milyonluk da mevcut okulların küçük büyük onarımlarıyla ilgili ödenekler göndermiştik. Bakanlık, hükümet ve devlet olarak, tüm imkanlarımızla Diyarbakır'ın yanındayız. Eksikliklerini hızlı bir şekilde sadece eksikleri değil kaliteyi artırmayla ilgili daha iyi noktalara taşımayla ilgili her türlü destek vereceğiz" dedi.