Bakan Varank: Virüs aşısında hayvan denemeleri bitti
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Bakan Varank: Virüs aşısında hayvan denemeleri bitti

27.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti. Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirmelerin ardından insan denemelerine başlamak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Adıyaman Üniversitesi, TUBİTAK ve kentteki bulunan laboratuvarda koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının yürütüldüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atlardan elde edilen anti serum çalışmalarının yapıldığı Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuvarı ziyaret eden Bakan Varank, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların Türkiye'deki en önemli at aşı tesisi olduğunu ifade etti.

"İLAÇ GELİŞTİRME PROJELERİMİZ BÜYÜK BİR KARARLIKLA DEVAM EDİYOR"

Kovid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önce bilim insanlarıyla beraber bu hastalıkla nasıl mücadele edileceği yönünde toplantılar yaptıklarını anlatan Bakan Varank, "Bu toplantının sonucunda kovid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduk. Bu platform çatısı altında hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla ve bilim insanlarımızın üstün gayretiyle devam ediyor" dedi.

Bakan Varank Virüs aşısında son aşamaya gelindi

"KISA BİR SÜRE İNSAN DENEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Hayvan denemeleri tamamlanmış aşıların var olduğuna da vurgu yapan Bakan Varank, "Sağlık Bakanlığımıza dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde onlar da gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde FAZ-1 e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki; bu süreçler bir an önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından FAZ-1 FAZ-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

"3 AŞI PROJEMİZDE SONA GELDİK DİYEBİLİRİZ"

Aşı geliştirme projelerinde iki projede hayvan denemelerini tamamladıklarını, insan denemeleri kısmına geldiklerinin altını çizen Varank, şöyle dedi: "Türkiye'deki 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesinin yanında bunun üretimi de önemli. Bunları Türkiye'de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Buradaki tesisleri Sağlık Bakanlığımızın onayının ardından buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi, bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemeleri aşamasına gelen çalışmalarımızı burada üretimini yapıp FAZ-1 aşamasına taşımak istiyoruz.

Bakan Varank Virüs aşısında son aşamaya gelindi

"BÜTÜN AMACIMIZ BU HASTALIKTAN KURTULMAK"

Adıyaman Üniversite'sinden rektörümüz burada. Onların kendi anti serum çalışmaları var. Bunları da kendilerinden dinledik. Tüm bunlarla ilgili tüm Türkiye'de büyük bir gayretle bilim insanlarımız gerçekten çalışıyorlar. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum."Varank, Adıyaman'da böyle önemli bir tesisi görmüş olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "İlk defa gelip kendi gözlerimle şahit olmuş oldum. Adıyaman'da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duydum. İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Türkiye'de diğer ülkelerle yapılan bazı faaliyetler de var. Onlarla ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. Bütün amacımız bilimle bu hastalıktan kurtulmak. Biz buradan bilim insanlarımızın çalışmalarımızdan son derece memnunuz. Yurtdışıyla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta çok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de burada netice almak için son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank: Virüs aşısında hayvan denemeleri bitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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