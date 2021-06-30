BAKAN KURUM SIFIR ATIK HAREKETİ İLE EKONOMİYE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük ve ekonomimize 17 milyar TL katkı sağladık dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu' ilk etap açılışı ve ikinci etabının işe başlama törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak, Gölbaşı'nı dünyaya açmak için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Kurum ise Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biri olduğunu belirterek, iklim krizinin göller, akarsular, denizler üzerinde de ciddi bir tehlike oluşturduğunu ve böyle bir dönemde, su kaynaklarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bundan 20 yıl önce Mogan Gölü'ne kimsenin kokudan yanaşamadığını, bu bölgenin balık ve kuş ölümleriyle gündeme geldiğini hatırlatan Bakan Kurum, Mogan'ın bu hali içimizi acıtıyordu ancak bizler şikayet değil icra makamındayız. Hemen çalışmalarımızı başlattık, Mogan Gölü'müzden 71 milyon TL'lik ödenekle 3,2 milyon metreküp dip çamuru çıkardık ama 'yetmez' dedik, yine 70 milyon TL ödenekle başlattığımız çalışmayla inşallah 2022 yılına kadar Mogan Gölü'müzden 3,3 milyon metreküp dip çamuru daha çıkaracağız dedi.

'336 MİLLET BAHÇESİNDEN 62'SİNİ TAMAMLADIK'

Ardından Mogan Gölü'nün kıyı bandını ve çevre düzenlemesini yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, Yatırım maliyeti, toplamda 28 milyon TL olan bu projemizde, gölümüzün etrafına sıfır atık sistemimizi de kurduk. Artık buraya pikniğe gelen kardeşlerimiz kullandıkları plastikleri, organik atıkları doğrudan ilgili atık kutularına atarak ayrıştırabiliyor. İkinci etaptaysa yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu, koruma bandı, bisiklet park alanı ve bisiklet bakım istasyonu yapıyoruz. Bu etabı da inşallah önümüzdeki sene bahar aylarında tamamlayarak vatandaşlarımızın, Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız diye konuştu.

Sadece Mogan Gölü'nü değil, Türkiye'nin tüm göllerini, akarsularını, doğal güzelliklerini koruduklarını ve koruyacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Yine Van Gölü, Meke Gölü, Burdur Gölü ve Beyşehir Gölü'nde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de 81 ilimize yaptığımız 81 milyon metrekare millet bahçesi projelerimiz var. Bu kapsamda yaptığımız 326 millet bahçesinden 62'sini tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK HAREKETİYLE EKONOMİMİZE 17 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK'

'Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'yle ülkemizin 81 ilinde atık toplayıp bu atıkları ekonomimize kazandırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 356 milyon kilovatsaat enerji, yani 1,5 milyon evin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerjiden tasarruf ettik. ve yine 16 milyon evin bir aylık su kullanımına denk gelen 437 milyon metreküp sudan tasarruf ettik. Yine bu çerçevede tam 265 milyon ağacımızı yani 1,5 milyon dekar ormanlık alanı kurtardık. 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük ve ekonomimize 17 milyar TL katkı sağladık dedi.

Bakan Kurum, törenin ardından bisiklete binip Mogan Gölü'nün çevresini gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı