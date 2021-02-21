Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazında çocuklarını ve annelerini yitiren aileyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazında çocuklarını ve annelerini yitiren aileyle buluştu

21.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:38
Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazında çocuklarını ve annelerini yitiren aileyle buluştu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine-Hüseyin Bilgin Yücel çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine-Hüseyin Bilgin Yücel çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantının ardından, Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Kurum aileye başsağlığı diledi. Yücel ailesi de Rıza Bey Apartmanı'nın yeşil alan olarak değerlendirilmesi kararı dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkürlerini iletti. Görüşme sırasında Emine Yücel'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Devletimiz hep yanımızda oldu"

Depremde iki çocuğunu yitiren anne Emine Yücel, alanın park yapılacağı müjdesini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Zor günler yaşadığını anlatan Yücel, "Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir canlı enkaz altında kalmayı hak etmiyor. Bu alan farkındalık yaratacaktır. Umarım herkes oturduğu yeri sorgular. Büyüyemeyen çocuklarımız için devletimize teşekkür ediyorum. Evimiz bizim mezarımız oldu. Şimdi başka insanlara ve gelecek nesillere ibret olsun, orası hiç kimse bunlara yaşamasın istiyoruz." dedi.

Emine Yücel'in eşi Hüseyin Bilgin Yücel ise Rıza Bey Apartmanı alanının park yapılması için yaklaşık 4 aydır mücadele verdiklerin söyledi.

Daha önce alanın konut alanı olarak değerlendirileceği söylediğinde eşiyle büyük üzüntü yaşadıklarını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı alanını park olması için eşimin başlattığı kampanyada görüşmediğimiz yetkili kalmadı. İzmir halkından imzalar topladık. Bunun mücadelesini her yerde verdik. Orada hayatını kaybeden insanlar kusur ve ihmal sonucu hayatlarını kaybettiler. Raporlanmasına rağmen çürük binalarda, yaşamalarına göz yumulduğu için hayatlarını kaybettiler. Bunun herkes bilmesi gerekir. Bu kez rant yerine insanlık kazandı. İzmir'de böyle olması gerekiyordu. Depremin vereceği hasarı ve yaşattığı acıları herkes bilecek."

Kendisi de depremde 2 çocuğunu yitiren Hüseyin Bilgin Yücel'in kardeşi Deniz Yücel ise ihmallerin son bulması için bu parkın İzmir için bir sembol olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Mehmet Şerif
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazında çocuklarını ve annelerini yitiren aileyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 16:41:24. #1.16#
title