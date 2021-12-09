Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (3)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İSTANBUL ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER ÖDÜLÜ, MALAGA'YA

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında 2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödül Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, COP 22'ye taraf Akdeniz'e kıyı ülkelerin temsilcileri katıldı. 2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü, İspanya'nın Malaga şehrine verildi. Ödül Emine Erdoğan tarafından Malaga Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Coral Parra'ya takdim edildi.

Emine Erdoğan, yakın bir gelecekte de ambalajlı ürünlere depozito uygulamasının getirilmesi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Sıfır Atık Mavi Atık projesiyle de 'mavi vatan'ı kirlilikten arındırdıklarını dile getiren Erdoğan, şu ana kadar 88 bin ton deniz çöpü toplandığını ve bertarafa gönderildiğini kaydetti. Erdoğan, "Temiz denizlerin nişanesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151'ken bu sayı 2021'de 519'a ulaştı. Dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesiyiz. ve bu plajların 485'i Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Kısa süre önce Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Bu yeşil kalkınma hamlesinin sadece ülkemizi değil, bölgemizi de dönüştürecek bir devrin başlangıcı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.