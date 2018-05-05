Bakan Kurtulmuş: "Farklılık ve Çeşitlilik, Büyük Medeniyetleri Bir Arada Buluşturur"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu toprakları kadar büyük bir kültürel zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olan dünyada başka bir ülkenin bulunmadığını belirterek, "Farklılık ve çeşitlilik, büyük medeniyetleri bir arada buluşturur." dedi.

Kurtulmuş, Ünye Belediyesince, bir restoranda organize edilen Ünye Tanıtım Filmi Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, filmde emeği geçenleri ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı tebrik etti..

Ünye'nin, Karadeniz'in ve belki de Türkiye'nin şehirleri arasında çok önemli ve güzel bir yer olduğunu belirten Kurtulmuş, "Fiziki itibarıyla da önemli. Her tarafında olağanüstü güzelliklerin hala taze bir şekilde koruduğu bir kentimiz. Bu anlamda seçilen mekanlar da fevkalade güzel bir şekilde seçilmiş. Ayrıca güneşin, denizin, yeşilin, mavinin o uyumu ve ahengi de Ünye'de var olanı yansıtır bir şekilde çekilmiş. Bundan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ünye doğumlu olduğunu anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazları burada geçiren bir ailenin çocuğu olarak biraz da bunları izleyince o çocukluğumuzdaki o güzellikleri de hatırladım. Hakikatten tanıtılması, üzerinden iletişim kurulması, bir marka oluşturulması fevkalade kolay olan bir kentimiz ama böyle bir çabaya ihtiyaç vardı. Bu çabanın ortaya konulması her türlü takdirin üstündedir. İnşallah beklediğimiz, ümit ettiğimiz sonuçları da, etkileri de oluşturacaktır diye düşünüyorum."

Kurtulmuş, hayatı boyunca kültür ve sanatla ilgilendiğini, bakan olduktan sonra daha farklı bir gözle olayları incelemeye, anlamaya ve kavramaya çalıştığını anlattı.

Anadolu'da her yerin doğal güzelliklere sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Üzerinde 24 büyük medeniyetin var olduğu ve bu medeniyetlere ait izlerin hala sürülebildiği yüksek kültür, sanat, estetik ve medeniyet değerine sahip bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'yi büyük bir marka olarak dünyada tanıtmaya çalıştıklarını ve bu tarz etkinliklerle de katkı sunma gayretinde olduklarını aktaran Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anadolu toprakları kadar büyük bir kültürel zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olan dünyada başka bir ülke yoktur. Farklılık ve çeşitlilik, büyük medeniyetleri bir arada buluşturur. Her Sultan Ahmet Meydanı'na geldiğimde, sizlere de tavsiye ederim, yüzünüzü denize doğru dönerek sağ tarafınızda baktığınız Büyük Osmanlı İslam Medeniyeti'nin şaheseri Sultan Ahmet Camisi'ni, sol tarafına baktığınızda İslam öncesi dönemin en önemli baş yapıtlarından biri olan Ayasofya'yı görürsünüz. ve sanki her ikisi birbiriyle konuşuyor, birbiriyle anlaşıyor ve birbirine bir şey anlatıyor gibiler. Böylesine büyük bir zenginliği dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız."

"Bunların ortaya çıkarılması ve tanıtılması için mücadele ediyoruz"

Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra inanç turizmi merkezleriyle de çok büyük bir zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bir tarafta Eyüp Nebi'yi, bir tarafta Halilurrahman'ı, bir tarafta Hz. Mevlana'yı, diğer tarafta Ayanikola'yı barındıran bir ülke. Bütün bu zenginlikleri gerçekten tanıtabilirsek, bunları ortaya çıkarabilsek Türkiye bugün kültürde ve sanatta olduğundan çok daha ileride bir yerde olacağından hiç şüphemiz yoktur. Gayretle bunların ortaya çıkarılması ve tanıtılması için mücadele ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından Ünye Belediye Başkanı Çamyar, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

Bakan Kurtulmuş, beraberindeki Vali Seddar Yavuz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Çamyar, sanatçılar Emel Müftüoğlu, Uğur Arslan, Niran Ünsal, Behzat Gerçeker, Lara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.