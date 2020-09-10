Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi
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Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya AK Parti milletvekili Cemil Yaman, oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni soruldu. "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı" diyen Koca, "Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim" dedi.

10.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni soruldu. Koca, "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari, Bitlis il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Koca, toplantıların ardından Van'da basın toplantısı düzenledi. Toplatıda Bakan Koca'ya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni ve nikahta koronavirüse yönelik tedbirlerin ihlal edilmesi soruldu. Koca'ya bu tören hatırlatılarak "Sizin özellikle bu konuda vatandaşlara uyarınız olacak mı?" sorusu yöneltildi.

"KİMSENİN PANDEMİYLE MÜCADELEDE DIŞARIDA KALMAYA HAKKI YOK"

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getiren Koca, şu yanıtını verdi: "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insandan insana geçen, salgını giderek daha da arttırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim. Dolayısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman'a Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında bin 500 davetlinin katıldığı görkemli bir düğün yaptı. Korona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen böyle bir düğün yapan Yaman, pişman olmadığını belirterek "Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi

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