Bakan Koca, Tokat ve Kocaeli'nin aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
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Bakan Koca, Tokat ve Kocaeli'nin aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı

Bakan Koca, Tokat ve Kocaeli'nin aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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